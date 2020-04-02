Язык

Українська

Русский

Coinspot 02.04.2020

BTC/USD

6608.46

ETH/USD

136.58

LTC/USD

39.58

НБУ 02.04.2020

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Погода в Украине сегодня: в каких регионах будет теплее всего
НОВОСТИ Все новости

Погода в Украине сегодня: в каких регионах будет теплее всего

Синоптики обещают, что погода 2 апреля будет по-настоящему весенней: с солнцем и +13 градусами тепла

сегодня, 06:00
Автор:

• Елена Волкова

Погода в Украине сегодня: в каких регионах будет теплее всего

Сегодня в Украину возвращается настоящая весна. Как рассказали в гидрометцентре, ночью еще были небольшие заморозки, однако днем 2 апреля температура будет колебаться от 9 до 13 градусов выше ноля (смотри иллюстрацию).

Так, теплее всего - до +13-ти - сегодня ожидается в Херсоне, Николаеве, Запорожье, Днепре, Донецке, Виннице, Полтаве и Черкассах. На градус ниже будет в Киеве, Харькове, Луганске, Чернигове, Ужгороде, Львове, Житомире и Ивано-Франковске. В остальных областных центрах градусники покажут +9…+11 градусов.

Пятница обещает быть еще более теплой: в Киеве ожидается до 14-ти тепла. А вот в субботу столбики термометров опустятся до +11-ти и будет дождь.
picture

Ранее мы сообщали о том, что во Всемирной метеорологической организации назвали последние пять лет самыми теплыми на Земле: жарче всего было на Аляске, в Австралии, в Восточной Европе, Южной Африке и на севере России.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: comments.ua
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...