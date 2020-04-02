Погода в Украине сегодня: в каких регионах будет теплее всего

Сегодня в Украину возвращается настоящая весна. Как рассказали в гидрометцентре, ночью еще были небольшие заморозки, однако днем 2 апреля температура будет колебаться от 9 до 13 градусов выше ноля (смотри иллюстрацию).

Так, теплее всего - до +13-ти - сегодня ожидается в Херсоне, Николаеве, Запорожье, Днепре, Донецке, Виннице, Полтаве и Черкассах. На градус ниже будет в Киеве, Харькове, Луганске, Чернигове, Ужгороде, Львове, Житомире и Ивано-Франковске. В остальных областных центрах градусники покажут +9…+11 градусов.

Пятница обещает быть еще более теплой: в Киеве ожидается до 14-ти тепла. А вот в субботу столбики термометров опустятся до +11-ти и будет дождь.



Ранее мы сообщали о том, что во Всемирной метеорологической организации назвали последние пять лет самыми теплыми на Земле: жарче всего было на Аляске, в Австралии, в Восточной Европе, Южной Африке и на севере России.

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