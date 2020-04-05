Гороскоп для всех знаков зодиака на 5 апреля: кому лучше сидеть весь день дома

Совет дня для всех знаков зодиака: посвятите время для составления планов на будущее.





Овен

Ваше желание сегодня сбудется неожиданно для вас самих. Вам совсем не нужно что-то для этого делать.





Телец

Отличный день, чтобы довести начатое до конца. Результат проделанной работы вас приятно удивит.





Близнецы

Обязательно благодарите окружающих. Даже за незначительную помощь. В будущем это вам зачтется.





Рак

Принимайте решения, не раздумывая. Сомнения приведут вас на ложный путь.





Лев

Сегодня вас может посетить весьма интересная идея. Постарайтесь о ней не забыть и в будущем это принесет вам успех.





Дева

Сделайте инвентаризацию собственных финансовых сбережений и составьте список необходимых покупок. Это позволит избежать ненужных трат.





Весы

Хороший вечер ожидает тех, кто решит провести его в кругу близких людей. Они помогут восстановить внутреннее спокойствие.





Скорпион

Самое время купить себе то, о чем давно мечтали. Все потраченные деньги к вам вскоре вернутся в виде дополнительного заработка.





Стрелец

Вам лучше весь день провести дома и никуда не выходить. С коммуникацией с окружающими сегодня могут возникнуть трудности.





Козерог

Страсть сегодня - ваше второе имя. Не пытайтесь подавить в себе это чувство, лучше направьте в нужное русло.





Водолей

Протяните руку помощи тому, кто в этом нуждается. Вам нужно пополнить список своих хороших дел для восстановления баланса.





Рыбы

Любые эксперименты - будь то на кухне, будь то в спальне - будут успешными. Ни в чем себе не отказывайте.





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