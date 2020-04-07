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Гороскоп для всех знаков зодиака на 7 апреля: у кого появится шанс подзаработать на стороне

Тельцы будут лидером мнений, а Ракам следует быть поосторожнее с деньгами.

сегодня, 07:15
Автор:

• Виолетта Комаровская

Гороскоп для всех знаков зодиака на 7 апреля: у кого появится шанс подзаработать на стороне

Совет дня для всех знаков зодиака: не стоит принимать поспешных решений.


Овен

Будьте осторожны в своих суждениях. Не всегда первое мнение оказывается верным.


Телец

Сегодня к вашим словам прислушаются. Вам будет легко отстаивать свою точку зрения. 


Близнецы

Вас посетит творческое настроение. Не тратьте его попусту. Например, подберите оригинальные подарки для своих близких или сделайте сюрприз своими руками. 


Рак

Будьте особенно внимательны во всем, что касается денежных трат. Есть вероятность купить что-то абсолютно ненужное. 


Лев

Ваше умение мыслить стратегически вскоре вам пригодится. Начинайте строить планы уже сейчас и сделайте первый шаг к мечте. 


Дева

Окружающие могут не принимать тех или иных ваших решений. Но это не должно сбить вас с курса. Вы на правильном пути. 


Весы

У вас сегодня появится шанс неплохо подзаработать. Не отказывайтесь от предложений, даже если на первый взгляд они кажутся бесперспективными. 


Скорпион

Излишняя самоуверенность может вас подвести. Иногда стоит посмотреть на себя со стороны критическим взглядом.


Стрелец

Не бойтесь совершить ошибку. Чем меньше страха, тем больше вероятность, что вы все сделаете правильно.


Козерог

Ваша лучшая инвестиция в будущее - ваши знания. Настало время их пополнить новой полезной информацией. 


Водолей 

Будьте инициативней. Это поможет вам не упустить шанс заключить выгодную сделку. 


Рыбы

Вам лучше найти время и выполнить давние обещания, иначе они станут для вас неподъемным грузом. 


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