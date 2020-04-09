Гороскоп для всех знаков зодиака на 9 апреля: ждите хороших новостей

Совет дня для всех знаков зодиака:хорошие новости ожидают тех, кто их заслужил.





Овен

Этот день будет особенно плодотворным. Не упускайте возможность улучшить свое положение в коллективе, а в перспективе и материальное положение.





Телец

Вам кажется, что вас водят за нос. Но это не так. С дня на день вам отдадут обещанное.





Близнецы

Во второй половине дня вас ждет материальный бонус. Примите его с благодарностью.





Рак

Если хотите, чтобы все прошло гладко, полагайтесь только на себя. Чужие советы могут навредить.





Лев

Ваши сомнения напрасны. Если хотите быть счастливыми - рискните.





Дева

Чудесный день для построения карьеры. Можно попросить у начальства прибавку к зарплате или новую должность. Вероятнее всего, вам не откажут.





Весы

Ваше здоровье вас не подведет. Главное, не подвергайте себя опасности преднамеренно.





Скорпион

Не относитесь к возникшей проблеме легкомысленно. Лучше решить ее сразу, чтобы потом не иметь дело с последствиями.





Стрелец

В самом начале дня вас ждет чудесное неожиданное известие. Оно подарит хорошее настроение на весь день.





Козерог

Сегодня движение возможно только вперед. Сделаете шаг назад - и все планы рухнут.





Водолей

Будьте особенно осторожны на личном фронте. Ваша половинка может неправильно истолковать ваши намерения.





Рыбы

Хороший день, чтобы спланировать отдых. Пусть даже на выходные. Устройте для своей семьи что-то интересное.





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