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Пять главных отвлекающих факторов во время работы в офисе

Только ты настроился на работу, как вдруг непременно всплывает хотя бы одна из этих помех

сегодня, 13:09
Автор:

• Зинченко Павел

Пять главных отвлекающих факторов во время работы в офисе

Во время работы человеку очень важно сосредоточиться на поставленной задаче, чтобы выполнить свою работу качественно и в срок. Тем не менее, даже в офисе, где, казалось бы, должна царить здоровая рабочая атмосфера, присутствует целый ряд факторов, которые постоянно отвлекают от работы. Чтобы вы могли успешнее противостоять этим ловушкам, мы расскажем вам о них.

Социальные сети 

Наличие интернета в офисе побуждает иногда отдохнуть и повтыкать в социальных сетях. 28% работодателей в США увольняют подчиненных за злоупотребление соцсетями. Это не удивительно, ведь социальные сети сильно отвлекают внимание. 

Электронная почта 

В среднем офисный сотрудник получает 88 писем в день и проверяет почту не менее пятнадцати раз на протяжении рабочего дня. Это неизбежный ритуал, которым многие начинают свое утро, но в то же время и безумная прокрастинация, отвлекающая от других, более важных задач. 

Совещания и встречи

Круговорот совещаний в экосистеме офиса не заканчивается никогда. Эти мероприятия неэффективны, но без них не обойтись. Офисные работники тратят примерно 31 час в месяц на собрания и встречи. 

Шум и коллеги

Мало кому посчасливится работать в тишине и уединении. Бесконечные разговоры, музыка, звонки по телефону, оборудование с его сигналами - все это настолько мешает работать, что хочется сбежать во фриланс. 

Кофе-брейки 

Никто не откажется от чашечки кофейка посреди рабочего дня? Разве что заядлый трудоголик. Конечно, кофе-брейки налаживают отношения между коллегами, но все это приготовление, разговоры и кофепитие-чаепитие забирают неимоверное количество продуктивного рабочего времени. 

Научитесь абстрагироваться от указанных выше факторов и тогда вы станете куда более ценным сотрудником для вашей фирмы. А поскольку в стране соблюдается режим карантина, издание "Комментарии" расскажет, как заставить себя эффективно работать на дому.


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Источник: https://mport.ua/lajfstajl/psycho/1052276-otvlekayut-bolshe-vsego-6-faktorov-kotorye-ne-dayut-normalno-rabotat
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