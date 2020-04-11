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Гороскоп для всех знаков зодиака на 11 апреля: эмоции бьют ключом

Раков ожидает судьбоносная встреча, а Козерогам может вскружить голову успех.

сегодня, 07:15
Автор:

• Виолетта Комаровская

Гороскоп для всех знаков зодиака на 11 апреля: эмоции бьют ключом

Совет дня для всех знаков зодиака: попытайтесь контролировать свои эмоции, чтобы не испортить настроение себе и своим близким.


Овен

Сегодня вас накроет волной вдохновения. Любой творческий замысел вы сможете легко воплотить в жизнь.


Телец

Откажитесь от долгосрочного планирования. Сейчас лучше наслаждаться мгновением и плыть по течению. Оно приведет вас к счастью.


Близнецы

С утра день может не заладиться, но затем ситуация будет развиваться для вас как нельзя лучше.


Рак

Сегодня судьба столкнет вас с человеком, который поможет изменить вашу жизнь. Будьте повнимательнее к окружающим. 


Лев

Этот день идеальный для решения рабочих вопросов. Новый проект, или надбавка к зарплате - любое ваше желание воплотится в жизнь.


Дева

Вас ожидает творческий кризис. Но не огорчайтесь, это не надолго. Вскоре вас накроет волной вдохновения и энергии. 


Весы

День будет очень эмоциональным. Но это будут положительные эмоции. Не бойтесь их выражать ярко. 


Скорпион

Чтобы избавиться от накопившегося внутри негатива, уединитесь где-то на природе. Свежий воздух и тишина вокруг помогут вернуть внутреннее равновесие. 


Стрелец

Вы соскучились по близкому вам человеку. Сегодня вы получите от него хорошую новость, а совсем скоро вас ожидает встреча. 


Козерог

Финансовые дела пойдут вверх. При чем так стремительно, что лучше держаться покрепче, чтобы не потерять голову от успеха.


Водолей 

Будьте внимательны к своему здоровью. Сегодня организм может вам подать сигнал тревоги.


Рыбы

Наслаждайтесь покоем и тишиной вокруг. Вскоре у вас начнется горячий период. 


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