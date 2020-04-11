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Женщина-банан, монстр и принцессы: австралийцы публикуют забавные фото с «прогулок» к мусорным бакам

Жители Австралии развлекаются во время карантина, наряжаясь для выноса мусора, а затем публикуют забавные фото в сети

сегодня, 05:00
Автор:

• Таисия Ерохина

Женщина-банан, монстр и принцессы: австралийцы публикуют забавные фото с «прогулок» к мусорным бакам

В Австралии жители решили разнообразить карантинное время и запустили в соцсетях флешмоб. Так, австралийцы наряжаются в яркие костюмы или создают эпатажные образы, а затем выходят в них выносить мусор. Фотографии и видео жизнерадостных австралийцев у мусорных баков можно увидеть в сети.

Так, все желающие публикуют кадры с "прогулок" к мусорным бакам в специальной группе на Facebook, или же карантинные шедевры можно просмотреть в Instagram по тегу Bin isolation outing. Отметим, что к флешмобу австралийцев присоединились жители и других стран, акция с каждым днем набирает обороты.

Так что у мусорных контейнеров теперь можно заметить самых необычных "гостей": "динозавра", "монстров", леди в шикарных вечерних нарядах, "женщину-банан" или "Джека Воробья".

Отметим, что Австралия с конца марта находится на карантине. Нарушителям самоизоляции без основательной причины грозит штраф до 1 000 австралийских долларов.

Ранее "Комментарии" рассказали, что в сети показали топ-15 лучших фотографий дикой природы: желто-синий пейзаж, тюлень на льду и хрупкая стрекоза.


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Источник: https://comments.ua
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