Желто-синий пейзаж, тюлень на льду и хрупкая стрекоза: топ-15 лучших фотографий дикой природы

Определены победители нового фотоконкурса дикой природы Nature TTL Photographer, передает ВВС.

Так, фотографам удалось поймать в кадр истории из жизни диких животных и снять необычайной красоты пейзажи. Первый приз получил французский фотограф Флориан Леду, который снял тюленей на Антарктическом полуострове во время отдыха между поисками пищи. Фото, сделали с помощью дрона, оно получило название "Тюлени-крабоеды на льдине". Леду признали лучшим среди 7000 участников из 117 стран мира.

В номинации "Пейзаж" стал первым Марек Бигальски и его фото "Игра теней".

Победитель в номинации "Макро" Минхуэй Юань сделал изящный снимок "Китайская живопись". Отметим, чтобы "ухватить" стрекозу, автору пришлось надеть водонепроницаемый комбинезон и окунуться в ручей возле китайской горы Даби.

Победитель в номинации "Молодые фотографы" Саптарши Гайен (Индия), работа называется "Феникс". На фото храбрый черный дронго охотится за насекомыми, пока горит камыш.

Приз зрительских симпатий ушел к Роберту Фергюсону (Гонконг) за фото белого пеликана, который пытается проглотить крупную рыбу.

Одним из лучших в номинации "Дикая природа" стал британец Дейв Хадсон и его фото барсука в синих цветах.

Еще один победитель в этой номинации - Терье Колас (Норвегия), который запечатлел голубя, пока тот спит во время сильного снегопада.

Одним из лучших в номинации "Дикая природа" стал также Бенс Мате и его фото "Дыхание", которое он сделал в Румынии.

Призером в номинации "Пейзаж" стал Алессандро Кантарелл и его работа "Радуга викингов".

Работа, которая получила высокую оценку в номинации "Пейзаж", - "Сила цветов" Брендона Йошизави (США). "Невероятное сочетание человека и природы. Вспышка ракеты SpaceX в сумеречном небе", - говорится в сообщении.

Еще одним призером в номинации "Пейзаж" - Дипанджан Пал из Индии и его снимок "Симбиоз". Фотограф нашел в Исландии удивительный ракурс синей реки, что несет свои воды между черными и желтыми берегами. Украинцам цветовая гамма снимка будет особенно смаковать.

Фото "Долина Шельды", которое Барт Ейрвег сделал в Бельгии, получило высокую оценку жюри в номинации "Пейзаж".

Один из лучших в номинации "Макро" - Роберт Пейдж (Великобритания) и его фото "Спаривание стрекоз".

Еще один призер в номинации "Макро" - Кейтлин Хендерсон (Австралия) и ее фото "Ничего, кроме этого дерева". Чтобы сделать фото, автору пришлось отправиться на поиски пауков ночью. Вооружившись фонариком, фотограф находила их по отблеску глаз.

Призер в номинации "До 16 лет" - Матей Борянчич (Словения). Фото "Лиса".

Ранее "Комментарии" писали, как делать крутые фотографии на мобильный телефон.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!