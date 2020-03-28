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Главная Новости Общество искусство и культура Желто-синий пейзаж, тюлень на льду и хрупкая стрекоза: топ-15 лучших фотографий дикой природы
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Желто-синий пейзаж, тюлень на льду и хрупкая стрекоза: топ-15 лучших фотографий дикой природы

Опубликованы лучшие снимки дикой природы, по версии фотопремии Nature TTL Photographer

28 марта 2020, 23:55
Автор:

• Таисия Ерохина

Желто-синий пейзаж, тюлень на льду и хрупкая стрекоза: топ-15 лучших фотографий дикой природы

Определены победители нового фотоконкурса дикой природы Nature TTL Photographer, передает ВВС.

Так, фотографам удалось поймать в кадр истории из жизни диких животных и снять необычайной красоты пейзажи. Первый приз получил французский фотограф Флориан Леду, который снял тюленей на Антарктическом полуострове во время отдыха между поисками пищи. Фото, сделали с помощью дрона, оно получило название "Тюлени-крабоеды на льдине". Леду признали лучшим среди 7000 участников из 117 стран мира.

An aerial view of a number of seals resting on top of an ice float in the Antarctic

В номинации "Пейзаж" стал первым Марек Бигальски и его фото "Игра теней".

An aerial view of a field with sheep standing in the long shadow of a tree

Победитель в номинации "Макро" Минхуэй Юань сделал изящный снимок "Китайская живопись". Отметим, чтобы "ухватить" стрекозу, автору пришлось надеть водонепроницаемый комбинезон и окунуться в ручей возле китайской горы Даби. A silhouette of a damselfly on a thin leaf

Победитель в номинации "Молодые фотографы" Саптарши Гайен (Индия), работа называется "Феникс". На фото храбрый черный дронго охотится за насекомыми, пока горит камыш.

A black bird flies over flaming branches

Приз зрительских симпатий ушел к Роберту Фергюсону (Гонконг) за фото белого пеликана, который пытается проглотить крупную рыбу.

A Great white pelican bird tries to swallow a spiky black fish in its beak

Одним из лучших в номинации "Дикая природа" стал британец Дейв Хадсон и его фото барсука в синих цветах.

A baby badger walking through bluebells in a wood

Еще один победитель в этой номинации - Терье Колас (Норвегия), который запечатлел голубя, пока тот спит во время сильного снегопада.

A dove sits on a branch with snow on its head and wing

Одним из лучших в номинации "Дикая природа" стал также Бенс Мате и его фото "Дыхание", которое он сделал в Румынии.

A silhouette of a bear and the condensation from its breath

Призером в номинации "Пейзаж" стал Алессандро Кантарелл и его работа "Радуга викингов".

A mountain landscape view of a sunrise and a rainbow

Работа, которая получила высокую оценку в номинации "Пейзаж", - "Сила цветов" Брендона Йошизави (США). "Невероятное сочетание человека и природы. Вспышка ракеты SpaceX в сумеречном небе", - говорится в сообщении.

A landscape scene showing mountains at night with a large rocket exhaust plume in the sky

Еще одним призером в номинации "Пейзаж" - Дипанджан Пал из Индии и его снимок "Симбиоз". Фотограф нашел в Исландии удивительный ракурс синей реки, что несет свои воды между черными и желтыми берегами. Украинцам цветовая гамма снимка будет особенно смаковать.

An aerial view of the ground showing dark sand with a blue river cutting through it

Фото "Долина Шельды", которое Барт Ейрвег сделал в Бельгии, получило высокую оценку жюри в номинации "Пейзаж".

A landscape view of a foggy wooded valley with streaks of sunlight

Один из лучших в номинации "Макро" - Роберт Пейдж (Великобритания) и его фото "Спаривание стрекоз".

A close up photo of two damselflies on the surface of water

Еще один призер в номинации "Макро" - Кейтлин Хендерсон (Австралия) и ее фото "Ничего, кроме этого дерева". Чтобы сделать фото, автору пришлось отправиться на поиски пауков ночью. Вооружившись фонариком, фотограф находила их по отблеску глаз.

A large spider camouflaged on tree bark

Призер в номинации "До 16 лет" - Матей Борянчич (Словения). Фото "Лиса".

A young fox looking out from behind a rock

Ранее "Комментарии" писали, как делать крутые фотографии на мобильный телефон.


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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/features-52023351
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