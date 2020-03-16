Делаем крутые фотографии на мобильный телефон

Сделать хорошую фотографию на мобильный телефон не так уж и просто, даже если у тебя одна из последних моделей смартфона. Могут дрожать руки, солнце будет светить не с той стороны, не сможешь нормально прицелиться... Но если все таки хочешь запечатлеть красивый пейзаж или старинное сооружение, то вот тебе несколько важных советов. Они помогут сделать хорошие фотографии собственными силами и не прибегать к услугам кого-то другого.

Почисти объектив

Чтобы на нем не было пятен от пироженого, которое ты съел перед этим. Протирай тряпкой объктив каждый раз, когда решишь сделать фотографию. При этом старайся стеклышко не царапать.

Забудь про ZOOM

ZOOM плохо влияет на качество картинки, появляются шумы. Не используй ZOOM. Лучше приблизься к объекту.

Все на максимум

Установи разрешение и качество изображения на максимум. Не нужно экономить на памяти и ресурсах смартфона, если хочешь сделать действительно хорошие фотографии.

Снимай несколько раз

Сделай несколько фотографий. Так поступают даже опытные фотографы, поскольку понимают: кадр не сразу может получиться идеальным. Причин этому много: дрогнувшая рука, неправильный фокус или чья-то мордаха в кадре.

Освещение

Оно играет чрезвычайно важную роль. Лучше всего фотографировать при дневном свете и на улице. И запомните: если источник света перед камерой, а не позади, то нужно включать специальный режим съемки — HDR.

Теперь у тебя есть шанс сделать неплохую фотографию и оставить память о твоей поездке. А издание "Комментарии" расскажет, какая пригодится фототехника, если хочешь фотографировать профессионально.

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