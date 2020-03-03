Путешествия и фотографии: что следует взять с собой

Путешествия и фотография идут рука об руку. Не будьте парнем, который возвращается из удивительных мест с изображениями ниже номинала. С правильным снаряжением и несколькими базовыми навыками в заднем кармане вы можете поднять свои приключенческие фотографии на новую высоту и вернуться не только с яркими воспоминаниями, но и с изображениями, которые стоит напечатать и повесить на стену.

Fuji X-T3 беззеркальная цифровая камера, только корпус





Начнем с самого корпуса камеры. В настоящее время доступно множество вариантов корпусов камер, но мы отдаем должное Fuji X-T3 за его устойчивую к атмосферным воздействиям конструкцию, компактный дизайн, режим спортивного поиска и общее качество. И все это в совокупности является идеальным выбором. Нам также нравится, насколько интуитивно понятны элементы управления для тех, кто снимает с рук, а также общая эстетика камеры.

Объектив Fujifilm XF 16 мм f / 1.4 R WR





Каждый хороший корпус камеры заслуживает одинаково хорошего объектива или двух. Мы рекомендуем 16 мм от Fuji при создании надежного комплекта для путешествий. Это одна из наших главных достопримечательностей, когда дело доходит до пейзажной фотографии. 16 мм позволит вам снимать эпические широкоугольные снимки. Но не используйте эту линзу только в альбомной ориентации. Она отлично подходит для движущихся объектов (бегущих по тропам, дикая природа и т. д.) и отлично работает в условиях слабой освещенности.

Объектив Fujifilm XF 35 мм f / 1.4 R





Вы можете покрыть большую часть земли с 16-миллиметровым объективом, но вы все равно захотите добавить этот 35-миллиметровый объектив в свой пакет. Почему? Это рабочая лошадка объектива. Он великолепен при любых условиях освещения, он быстр, компактен и создает великолепные боке и кремовые текстуры фона. С помощью этого объектива вы можете создать несколько динамичных портретов, а также сделать магию уличной фотографии с ее непритязательным размером.

Manfrotto Befree-Advanced Tripod





Технология из углеродного волокна сделала все, от триатлонных велосипедов и самолетов до более надежных и легких штативов для путешествий. Этот штатив от Manfrotto долгое время пользуется доверием у фотографов. Он весит 2,76 фунтов и попал в этот список благодаря своей стабильности и жесткости, что приравнивается к резким снимкам и способности снимать длинные выдержки. Никто не любит тащить штатив, но этот вариант с шаровой головкой удобен для активных перемещений.

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