Топ-5 раритетных фотоаппаратов ХХ века

Знаменитые высококачественные фотокамеры Leica могут поразить кого угодно. А если речь идет о самых редких в мире винтажных моделях - то здесь и говорить не о чем! Багатые коллекционеры со всего мира будут готовы отдать целые состояния за эти модели.

Сегодня мы покажем вам пять раритетных моделей фотоаппаратов, которые ушли с молотка на 20-м аукционе Westlicht Photographica, который проходил в 2011 году.

Leica I Mod.A Elmar ‘Calfskin’ (год выпуска – 1930)

Этих аппаратов на весь мир осталось всего три. При этом они пребывают в прекрасном состоянии. Безупречная оптика и корпус с покрытием из телячьей кожи. Ожидаемая цена такой камеры – 20,5 тыс. долларов. На аукционе ее приобрели за 164 тыс. долларов.

МЗ-28 (черный корпус) (1958 год)





В свое время камера была создана специально для профессиональных фотографов. И эти профессионалы оценили ее по достоинству. Ожидаемая цена камеры – 68,3 тыс. долларов, а с молотка этот фотоапппарат ушел за 165,6 тыс. долларов.

Leica KE-7A (1954 год)





В середине 1950-х не было лучшего аппарата в американской армии. Собственно, эта модель с линзой Elcan 2/66 с самого начала предназначалась для военных. Ожидаемая цена камеры – 16,4 тыс. долларов, с аукциона она была продана за 90 тысяч долларов.

Leica UW модель 240-0043 (1970 год)





Это фотоаппарат также был создан для американских военных. Его специализация – фотосъемка под водой (отсюда красный корпус). Объектив - Elcan 90/2.8. Ожидаемая цена камеры – 34 тыс. долларов. На аукционе было уплачено 205 тыс. долларов.

KE-7A + Elcan 2/66 mm № 1294559 (1948 год)





Очень редкая на сегодняшний день американская армейская камера конца 1940-х. И она до сих пор прекрасно работает. Оснащена уникальной системой линз. Цена камеры – 32,7 тыс. долларов, за сколько ушла с молотка - неизвестно.

Повезло же тем, кто стал владельцем этих уникальных моделей! Если вдруг подожмет в финансовом плане, они смогут продать их сегодня еще дороже. А тем, кто любит более современную технику, издание "Комментарии" расскажет о десяти современных фотоаппаратах с необычным дизайном.









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