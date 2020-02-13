Десять современных фотоаппаратов с невероятным дизайном. Часть 2

Главный стереотип о современных фотоаппаратах - это весьма громоздкие устройства с огромным выдвижным объективом. Часто мы задаем себе вопрос, зачем вообще нужен фотоаппарат при наличие смартфонов с качественными камерами.

Тем не менее, изобретательные разработчики до сих пор поражают невероятным дизайном современных фотоаппаратов. А учитывая то, что их функциональность также всегда на высоком уровне, такие устройства пользуются немалой популярностью.

Мы продолжаем говорить о фотоаппаратах, которые отличаются неординарным внешним видом.





Фотоиндустрия развивается семимильными темпами. Уже сегодня качественная оптика умещается в маленькую камеру. Концепт Canon Snap – воплощение фотоаппарата будущего. Snap настолько мал, что его можно носить на пальце, подобно кольцу. При этом камера обладает большой мощностью и может конкурировать с большими дорогими аппаратами. Правда, смущает наличие только одной кнопки управления.





"Летающая палочка" от дизайнера Цуно Ванга. Это в самом деле летающая палочка с камерой. Способ применения прост: нужно раскрутить палочку в ладонях, а затем отпустить. Камера будет фотографировать автоматически через заданные промежутки времени.





Фотоаппарат-"лупа". В видоискателе будущие снимки видны с искажениями, будто пользователь фотографирует широкоугольным объективом. Бесполезно, зато прикольно. Кстати, 16-миллиметровый объектив "смешной" камеры имеет зеркальную поверхность, так что пользователь может фотографировать не только кривые дома и улицы, но и собственное лицо.





В этом крошечном аппарате нет ничего, что, казалось бы, входит в обязательную комплектацию фотоаппарата: ни видоискателя, ни ЖК-экрана, кнопка управления и то всего одна. Впрочем, свою базовую функцию этот лилипут со встроенной камерой все же выполняет – он делает фотографии. Хотя оценить их качество вы сможете лишь подключив устройство к компьютеру.





Triops – мощная цифровая камера с тремя сверхширокоугольными объективами. Девайс можно подбрасывать, подвешивать, переворачивать – он будет работать в любом положении. Камера реагирует на звуки, движения и на ручной спуск затвора. Есть спортивный режим, когда фотографии делаются с минимальным интервалом, и панорамная съемка на 360 градусов. Следует отметить, что этот гаджет имеет достаточно мощный корпус. Фото можно передавать по беспроводной связи на отдельный экран.

Если захотите отличится перед своими друзьями, то обзавестись каким либо из этих фотоаппаратов будет не лишним. А чтобы выбор был шире, издание "Комментарии" напомнит, какие удивительные фотоаппараты рассматривались в первой части статьи.



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