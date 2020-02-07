Десять современных фотоаппаратов с невероятным дизайном. Часть 1

В основном мы представляем себе современные фотоаппараты, как весьма громоздкие устройства с огромным выдвижным объективом. Или же мы уже давно не заморачиваемся покупкой фотоаппарата, поскольку качественной камеры на смартфоне вполне достаточно.

Тем не менее, изобретательные разработчики до сих пор поражают невероятным дизайном современных фотоаппаратов. А учитывая то, что их функциональность также всегда на высоком уровне, такие устройства также пользуются популярностью.

Сегодня мы поговорим о фотоаппаратах, которые отличаются весьма оригинальным внешним видом.





Сначала может сложиться впечатление, что перед вами обычная зажигалка фирмы Zippo, но когда открывается крышка, то перед взором возникает VGA камера 640 x 480 внутри которой имеется 64 Мб встроенной памяти, USB-разъём, фототаймер и другие не менее шокирующие (для зажигалки) функции. Чтобы подключить камеру к ПК, следует просто воткнуть шнур с одной стороны в камеру, а с другой — в USB порт. Программное обеспечение после установки открывает широкий спектр полезных функций: печать, форматирование, кадрирование, сохранение, а также другие манипуляции с фотографиями.







BINOCA01 объединяет функциональность 2-мегапиксельной камеры и бинокля. Она питается от 2 батарей AA и включает 32Мб встроенной памяти. Но есть несколько нюансов: нет LCD дисплея, чтобы просмотреть сделанные фотографии, а память нельзя увеличить с помощью карт расширения памяти, поскольку отсутствует слот. Данное устройство имеет размеры 116 x 67 x 37 мм и весит всего 215 г.



Данная камера Seitz на самом деле "использует 160 мегапикселей, чтобы создать живую картинку размером 6 x 17 см". Также она имеет скорость срабатывания затвора 1/20 000 секунды, скорость передачи данных в 300Мб/сек, а также выбор из значений ISO 500-10000. Но она также имеет недостаток – портативная версия (изображенная на фото) стоит целых 32 266 долларов, в то время как студийная версия — 33 715 долларов.





Со своим уникальным эргономичным дизайном "Камера 360", созданная Седриком Таем, позволяет пользователям делать качественные панорамные снимки, используя только одну руку. "Камера 360 создана с особо проработанным пользовательским интерфейсом, основные функции управления осуществляются с помощью сенсора, для чего внешняя поверхность была сделана гладкой".







Эта "водонепроницаемая (до глубины 30 м) наручная камера GoPro Digital Hero" безусловно заслуживает вашего внимания. Ею можно сделать цифровые снимки разрешения 648 x 480 / видео 320 x 240 пикселей. Она имеет внутреннюю память в 32 Мб. Вы можете сложить её, прижав к запястью, если вы ее не используете. А когда захотите сделать снимок – просто разложите в перпендикулярное к руке положение и снимайте!

Впечатляет, не правда ли? Согласитесь, хотелось бы побольше узнать о таких удивительных фотоаппаратах. Такая возможность у вас представится во второй части этой статьи. А поки издание "Комментарии" расскажет, как правильно выбирать часы.











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