В спортзал или на конференцию: как правильно выбирать часы

Большинсвто мужчин носит одни часы на все случаи жизни. В этом нет ничего плохого. Но если вы действительно хотитет покорить окружающих своей стильностью и отсутствием материальных проблем, вам следует иметь различные часы на все случаи жизни.

Сегодня мы поговорим о том, какие часы будут наиболее уместны в той или иной жизненной ситуации.

Часы для костюма





Как правило, это часы круглые, плоские, с белым циферблатом, без лишних наворотов (хронографов, бриллиантов, дизайнерских изысков и так далее). И к таким часам лучше всего подобрать кожаный ремешок.

Часы для спортзала





Полная противоположность костюмным. Они имеют массивный прочный водонепроницаемый корпус из стали или титана. Также браслет наделен надежной фиксацией или каучуковым ремешком. Часы имеют хронограф, вращающийся ободок, крупные кнопки и хорошо читаемый циферблат. Важной составляющей является также подстветка, которая может пригодится на случай вечерних пробежек или других тренировок.



Часы для повседневного ношения





Эти часы подойдут вам во многих жизненных ситуациях. С ними вы можете выйти в магазин за покупками, а можете и отправиться в дальнее путешествие. Такие часы достаточно просты и прочны, чтобы находится на вашей руке постоянно и не портиться при этом.

Часы для демонстрации статуса





Их надевают, когда нужно произвести особое впечатление. Не важно на кого - друзей, девушку, деловых партнеров. Такие часы должны быть действительно дорогими, самых престижных марок, с большим количеством наворотов — турбийонами, репетирами, вечными календарями и тому подобное.

Теперь вам остается лишь обдумать свою жизненную стратегию и решить, какие часы подойдут вам больше всего, а издание "Комментарии" расскажет о часах, которые помогут выжить в условиях пост-апокалипсиса.





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