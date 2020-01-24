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В спортзал или на конференцию: как правильно выбирать часы

Какими часами следует обзавестись мужчине, чтобы выглядеть эффектно в любой жизненной ситуации

24 января 2020, 14:23
Автор:

• Зинченко Павел

Большинсвто мужчин носит одни часы на все случаи жизни. В этом нет ничего плохого. Но если вы действительно хотитет покорить окружающих своей стильностью и отсутствием материальных проблем, вам следует иметь различные часы на все случаи жизни.

Сегодня мы поговорим о том, какие часы будут наиболее уместны в той или иной жизненной ситуации.

Часы для костюма

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Как правило, это часы круглые, плоские, с белым циферблатом, без лишних наворотов (хронографов, бриллиантов, дизайнерских изысков и так далее). И к таким часам лучше всего подобрать кожаный ремешок.

Часы для спортзала

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Полная противоположность костюмным. Они имеют массивный прочный водонепроницаемый корпус из стали или титана. Также браслет наделен надежной фиксацией или каучуковым ремешком. Часы имеют хронограф, вращающийся ободок, крупные кнопки и хорошо читаемый циферблат. Важной составляющей является также подстветка, которая может пригодится на случай вечерних пробежек или других тренировок.

Часы для повседневного ношения

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Эти часы подойдут вам во многих жизненных ситуациях. С ними вы можете выйти в магазин за покупками, а можете и отправиться в дальнее путешествие. Такие часы достаточно просты и прочны, чтобы находится на вашей руке постоянно и не портиться при этом.

Часы для демонстрации статуса

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Их надевают, когда нужно произвести особое впечатление. Не важно на кого - друзей, девушку, деловых партнеров. Такие часы должны быть действительно дорогими, самых престижных марок, с большим количеством наворотов — турбийонами, репетирами, вечными календарями и тому подобное. 

Теперь вам остается лишь обдумать свою жизненную стратегию и решить, какие часы подойдут вам больше всего, а издание "Комментарии" расскажет о часах, которые помогут выжить в условиях пост-апокалипсиса.



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Источник: https://mport.ua/lajfstajl/style/759145-naruchnye-chasy-skol-ko-ih-dolzhno-byt-u-muzhchiny
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