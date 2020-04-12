Гороскоп для всех знаков зодиака на 12 апреля: вами могут манипулировать

Совет дня для всех знаков зодиака: не будьте слишком доверчивыми, чтобы у окружающих не возникло желание вами манипулировать.





Овен

Постарайтесь не тратить свои сбережения на мелочи. Сегодня лучше хорошенько подумать, куда инвестировать деньги. Долгосрочные проекты принесут хорошую прибыль.





Телец

Ваше давнее желание сбудется наилучшим образом. Вы заслужили.





Близнецы

Лучше не быть сегодня слишком доверчивым. Кто-то может манипулировать вам в собственных целях.





Рак

Делая выбор, полагайтесь на свой опыт. Если хорошенько подумать, то в прошлом вы уже имели дело с подобной ситуацией.





Лев

С самого утра вам на голову могут упасть неожиданные новости. Не теряйте самообладания.





Дева

Холодный разум сегодня поможет достичь больших высот. Так что отложите на время эмоции в сторону.





Весы

События, которые будут происходить вокруг, могут вас встревожить. Не беспокойтесь, на вашем пути неприятностей не будет.





Скорпион

Сегодня ваши темные стороны буквально будут вырываться наружу. Постарайтесь быть терпеливее и избегайте конфликтов.





Стрелец

Вы сегодня окажетесь в центре внимания. Воспользуйтесь этим, чтобы завести новые полезные знакомства.





Козерог

Пересмотрите некоторые свои взгляды на жизнь. Возможно в чем-то они изрядно устарели.





Водолей

Поставьте все на паузу и просто уделите время себе. Вам это пойдет на пользу.





Рыбы

Вы можете почувствовать острую потребность в одиночестве. Это может быть ловушкой. Ведь общение с близкими людьми подпитывает вас положительной энергией.





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