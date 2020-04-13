Гороскоп для всех знаков зодиака на 13 апреля: удача на стороне трудолюбивых

Совет дня для всех знаков зодиака: судьба отблагодарит трудолюбивых.





Овен

Сейчас все происходит именно так, как и должно быть. Не пытайтесь что-то изменить. Просто плывите по течению.

Телец

В вашей жизни начинается очень плодотворный период. Не расслабляйтесь и ваш труд будет вознагражден по достоинству.





Близнецы

Любые новые начинания будут успешными. Так что лучше взяться за те дела, которые вы все время откладывали на потом.





Рак

Вас одолеет усталость уже в первой половине дня. Бороться с ней придется до самого вечера.





Лев

На личном фронте все может быть не так гладко, как вы ожидали. Главное, не молчать о своих чувствах и эмоциях. Разговор по душам поможет избежать бури.





Дева

Будьте крайне осторожны в своих суждениях об окружающих. Внутренний голос может вас подвести.





Весы

Удачный день, чтобы достичь желаемого. Правда, на пути к цели может стать ваша лень. Постарайтесь с ней справиться.





Скорпион

В этот день возможна неожиданная прибыль. Деньги лучше отложить на потом. Сейчас высока вероятность сделать необдуманную покупку.





Стрелец

Сегодня вы легко сможете переключаться от одной задачи на другую. Поэтому не стоит бояться трудностей, они пройдут мимо вас.





Козерог

Ваша амбициозность сегодня будет вам на руку. Не бойтесь смело заявлять о своих желаниях. Вам помогут их исполнить.





Водолей

Днем нужно как следует поработать. А вот вечер лучше посвятить только себе любимому.





Рыбы

Вы, наконец-то, сможете разобраться с кучей дел, которые откладывали в долгий ящик. Правда, придется пожертвовать временем для отдыха.





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