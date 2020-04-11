Стало известно, на чем украинцы экономят больше всего из-за карантина

Большинство украинцев на время ограничений, связанных с карантином из-за коронавируса в Украине, отложили крупные покупки на более позднее время. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на результаты опроса, проведенного цифровым агентством Postmen.



Больше всего опрошенных украинцев сообщили, что вынуждены отложить покупку одежды и обуви – 47,2%, поездки и отпуска перенесли 40,9% респондентов, от покупки билетов на различные мероприятия временно отказались 33,3% украинцев. В то же время многим приходится отказывать себе в покупке товаров ежедневного спроса – таких исследователи насчитали 13,9%.

Кроме того, в агентстве отмечают, что на сегодняшний день люди только начинают ощущать на себе последствия пандемии и карантина, но с увеличением продолжительности карантина также будет расти.

Опрос проводился 9-10 апреля в украинском сегменте социальной сети Facebook методом онлайн-анкетирования. В опросе приняли участие 800 респондентов по репрезентативной выборке по полу, возрасту, регионам проживания и уровнем дохода.

Ранее "Комментарии" писали, что в связи с ужесточением условий карантина из-за коронавируса в Украине, многие жители нашей страны обеспокоены тем фактом, что их могут оштрафовать за пребывание на улице. В Национальной полиции объясняют, что решение комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по ограничению свободы передвижения граждан носят рекомендательный характер.

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