Комендантский час в Украине: в Нацполиции рассказали, когда и как украинцы могут выходить из дому

В связи с ужесточением условий карантина из-за коронавируса в Украине, многие жители нашей страны обеспокоены тем фактом, что их могут оштрафовать за пребывание на улице. В Национальной полиции объясняют, что решение комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по ограничению свободы передвижения граждан носят рекомендательный характер.



В то же время, в условиях чрезвычайной ситуации, которая сейчас введена в Украине, могут действовать ограничения для работы общественного транспорта, предприятий и организаций.

На сегодняшний день в Украине постановлением Кабинета Министров и постановлением главного государственного санитарного врача принято ряд карантинных мероприятий и рекомендаций для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Полиция, в свою очередь, проводит разъяснительную, а также профилактическую работу.

Ранее "Комментарии" писали, что 11 апреля, по состоянию на 9:00 в Украине было зафиксировано 2511 случаев инфицирования COVID-19. За последние сутки в нашей стране подтвердились еще 308 случаев заражения инфекцией. В нашей стране из-за коронавируса уже умерли 73 человека. В то же время 79 человек выздоровели. Количество зарегистрированных сообщений о подозрении на COVID-19 уже достигло 9775.

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