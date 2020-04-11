Коронавирус в Украине: подтверждено еще 308 случаев заражения

Согласно данным Центра общественного здоровья Украины в нашей стране официально зарегистрировано 2511 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки в нашей стране подтвердились еще 308 случаев заражения инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.



По состоянию на 10:00 11 апреля в нашей стране из-за коронавируса уже умерли 73 человека. В то же время 79 человек выздоровели.

Кроме официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, сегодняшня также поступило 1012 сообщений о подозрении заражения заболеванием. Количество зарегистрированных сообщений о подозрении на COVID-19 уже достигло 9775.

Случаи заражение коронавирусом:

- Винницкая область – 151 случай;

- Волынская область – 52 случая;

- Днепропетровская область – 55 случаев;

- Донецкая область – 11 случаев;

- Житомирская область – 74 случая;

- Закарпатская область – 60 случаев;

- Запорожская область – 64 случая;

- Ивано-Франковская область – 274 случая;

- Кировоградская область – 106 случаев;

- м. Киев – 396 случаев;

- Киевская область – 149 случаев;

- Львовская область – 96 случаев;

- Луганская область – 3 случая;

- Одесская область – 51 случай;

- Полтавская область – 24 случая;

- Ровненская область – 103 случая;

- Сумская область – 69 случаев;

- Тернопольская область – 208 случаев;

- Харьковская область – 8 случаев;

- Херсонская область – 28 случаев;

- Хмельницкая область – 18 случаев;

- Черновицкая область – 409 случаев;

- Черкасская область – 93 случая;

- Черниговская область – 9 случаев.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополь на сегодняшний день нет.

Ранее "Комментарии" писали, что 10 апреля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль опубликовал стратегию выхода страны из общенационального карантина.

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