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Премьер-министр опубликовал сценарий выхода Украины из карантина

По сценарию уже в мае украинцы смогут выйти на работу, а в июне почти полностью вернутся к привычному образу жизни

10 апреля 2020, 22:59
Автор:

• Антон Корнилов

Премьер-министр опубликовал сценарий выхода Украины из карантина

Сегодня, 10 апреля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль опубликовал стратегию выхода страны из общенационального карантина.

1) До начала мая — "Режим чрезвычайной ситуации"

• поддержка социально незащищенных слоев населения

• помощь безработным и сотрудникам в вынужденных отпусках

• мобилизация медицинских ресурсов, поддержка медицинского персонала

2) В мае — "Украина идет на работу"

• создание 500 тысяч новых рабочих мест

• кредитная поддержка малого и среднего бизнеса

• частичное снятие ограничений на работу общественного транспорта

• особенный график рабочего дня

3) В июне — "Новые социальные стандарты жизни"

• завершение учебного года

• восстановление работы общественного транспорта по новым правилам

• разрешение на посещение зон отдыха при соблюдении норм безопасности

• ослабление условий самоизоляции для людей пожилого возраста

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Как сообщал портал "Комментарии", более 90 человек повторно заболели коронавирусом в Южной Корее.


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Источник: https://t.me/PM_Shmigal/116
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