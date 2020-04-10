Премьер-министр опубликовал сценарий выхода Украины из карантина

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6882.67
ETH/USD
159.25
LTC/USD
42.28
USD/UAH
27.40
EUR/UAH
29.95
RUB/UAH
0.37
Сегодня, 10 апреля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль опубликовал стратегию выхода страны из общенационального карантина.
1) До начала мая — "Режим чрезвычайной ситуации"
• поддержка социально незащищенных слоев населения
• помощь безработным и сотрудникам в вынужденных отпусках
• мобилизация медицинских ресурсов, поддержка медицинского персонала
2) В мае — "Украина идет на работу"
• создание 500 тысяч новых рабочих мест
• кредитная поддержка малого и среднего бизнеса
• частичное снятие ограничений на работу общественного транспорта
• особенный график рабочего дня
3) В июне — "Новые социальные стандарты жизни"
• завершение учебного года
• восстановление работы общественного транспорта по новым правилам
• разрешение на посещение зон отдыха при соблюдении норм безопасности
• ослабление условий самоизоляции для людей пожилого возраста
Как сообщал портал "Комментарии", более 90 человек повторно заболели коронавирусом в Южной Корее.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости