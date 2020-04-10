Более 90 человек повторно заболели коронавирусом в Южной Корее

В Южной Корее более 90 человек полностью выздоровели от коронавируса Covid-19 и прошли повторные тесты, которые оказались отрицательными. Но затем они повторно заразились коронавирусом — их тесты показали положительные результаты на Covid-19. Об этом сообщили в информационном агентстве Yonhap.

Тест на коронавирус у 91 человека из Южной Кореи показал положительный результат после их пребываний на карантине. Генеральный директор Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний Чон Ын Кен рассказал, что сейчас проводится тестирование на наличие вирусов в таких случаях.

Эксперты утверждают, что это не повторное заражение коронавирусом Covid-19, а своего рода реактивация вируса. По мнению ученых, коронавирус может оставаться в определенных клетках даже после выздоровления и отрицательного теста на коронавирус. В будущем он атакует органы дыхания пациента и вызывает повторное заражение.

Как сообщал портал "Комментарии", число смертей от коронавируса Covid-19 во всем мире достигло 100 тысяч, а число заболевших превысило 1,65 миллиона человек.

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