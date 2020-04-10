Более 90 человек повторно заболели коронавирусом в Южной Корее

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В Южной Корее более 90 человек полностью выздоровели от
коронавируса Covid-19 и
прошли повторные тесты, которые оказались отрицательными. Но затем они повторно
заразились коронавирусом — их тесты показали положительные результаты на Covid-19. Об этом сообщили в
информационном агентстве Yonhap.
Тест на коронавирус у 91 человека из Южной Кореи показал
положительный результат после их пребываний на карантине. Генеральный директор
Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний Чон Ын Кен рассказал,
что сейчас проводится тестирование на наличие вирусов в таких случаях.
Эксперты утверждают, что это не повторное заражение
коронавирусом Covid-19,
а своего рода реактивация вируса. По мнению ученых, коронавирус может
оставаться в определенных клетках даже после выздоровления и отрицательного
теста на коронавирус. В будущем он атакует органы дыхания пациента и вызывает
повторное заражение.
Как сообщал портал "Комментарии", число смертей от
коронавируса Covid-19
во всем мире достигло 100 тысяч, а число заболевших превысило 1,65 миллиона
человек.
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