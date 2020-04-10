100 тысяч смертей и более 1,65 миллиона заболевших: статистика коронавируса в мире

Сегодня, 10 апреля, число смертей от пандемии коронавируса Covid-19 во всем мире достигло 100 тысяч человек. При этом заболели более 1,65 миллиона человек, а выздоровели — почти 370 тысяч человек. Соответствующие данные опубликованы на сайте статистики Worldometers.

Во всем мире еще 1,182 миллиона человек продолжают болеть коронавирусом Covid-19. Больше всего таких людей в США — 434 тысячи. На втором месте Италия и Испания — 98 тысяч и 85 тысяч соответственно.

По числу смертей лидирует Италия — 18 849. На втором месте США и Испания, где умерли 18 тысяч и 16 тысяч человек соответственно. На четвертом месте Франция — 12 210, а на пятом — Великобритания, где умерли 9 тысяч человек.

По числу выздоровлений лидирует Китай — 77,5 тысячи. На втором и третьем местах Испания и Германия, где выздоровели почти 56 тысяч и 52 тысячи человек соответственно.

На момент публикации в Украине коронавирусом Covid-19 заболели 2204 человека, из которых 69 человек умерли, а 61 выздоровел. Больше всего заболевших в Черновицкой области — 366.

Как сообщал портал "Комментарии", исследование показало, что чем раньше человек начинает курить, тем сложнее ему будет отказаться в будущем.

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