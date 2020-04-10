100 тысяч смертей и более 1,65 миллиона заболевших: статистика коронавируса в мире

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Сегодня, 10 апреля, число смертей от пандемии коронавируса Covid-19 во всем мире
достигло 100 тысяч человек. При этом заболели более 1,65 миллиона человек, а
выздоровели — почти 370 тысяч человек. Соответствующие данные опубликованы на
сайте статистики Worldometers.
Во всем мире еще 1,182 миллиона человек продолжают болеть
коронавирусом Covid-19.
Больше всего таких людей в США — 434 тысячи. На втором месте Италия и Испания —
98 тысяч и 85 тысяч соответственно.
По числу смертей лидирует Италия — 18 849. На втором
месте США и Испания, где умерли 18 тысяч и 16 тысяч человек соответственно. На
четвертом месте Франция — 12 210, а на пятом — Великобритания, где умерли
9 тысяч человек.
По числу выздоровлений лидирует Китай — 77,5 тысячи. На
втором и третьем местах Испания и Германия, где выздоровели почти 56 тысяч и 52
тысячи человек соответственно.
На момент публикации в Украине коронавирусом Covid-19 заболели 2204
человека, из которых 69 человек умерли, а 61 выздоровел. Больше всего
заболевших в Черновицкой области — 366.
Как сообщал портал "Комментарии", исследование показало, что
чем раньше человек начинает курить, тем сложнее ему будет отказаться в будущем.
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