Чем раньше начал курить, тем сложнее будет отказаться — исследование

Международная группа ученых в своем исследовании пришла к выводу, что люди, которые начали курить еще в детстве, более склонны к этой вредной привычке и во взрослом возрасте. Среди прочего таким людям сложнее бросить курить. Об этом сообщили в издании Journal of the American Heart Association со ссылкой на результаты исследования международной группы ученых.

Исследователи анализировали информацию почти о 7 тысячах курильщиков из разных стран, среди которых США, Австралия и Финляндия. Все опрошенные начали курить в возрасте от 6 до 19 лет и в течение 17 лет рассказывали о своих привычках по поводу курения исследователям.

На основе полученных данных ученые пришли к выводу, что чем раньше человек начал курить, тем сложнее ему отказаться от этой вредной привычки и тем больше он курил в возрасте 20-29 лет.

Около 50% из тех, кто начал курить в возрасте от 6 до 12 лет, продолжили это делать в возрасте от 20 до 29 лет. А из тех, кто начал курить в возрасте 18-19 лет, всего 8% продолжили это делать в возрасте от 20 до 29 лет.

Исследователи добавили, что результаты нельзя считать однозначными, но предположили, что зависимость от никотина зависит от возраста курильщика.

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