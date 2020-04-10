Теперь коммунальные услуги можно оплатить по телефону через ПриватБанк

Государственный украинский ПриватБанк запустил новую функцию оплаты коммунальных услуг через телефон, чтобы клиенты могли выполнять эту операцию без выхода на улицу в условиях распространения пандемии коронавируса Covid-19 в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе ПриватБанка на официальном сайте.

Теперь оплатить коммунальные услуги через ПриватБанка можно с помощью звонка на горячую линию по номеру 3700. В компании уверены, что такая функция должна помочь клиентам пожилого и пенсионного возраста пережить карантин и отказаться от походов в отделения банков.

В ПриватБанке рассказали, что сотрудники службы поддержки будут рекомендовать клиентам оплатить коммунальные услуги по телефону и помогут сделать это правильно. По словам пресс-службы, такая операция займет несколько минут, ее можно провести с любой карты.

Каждый месяц более 1,5 миллиона человек оплачивают коммунальные услуги в отделениях ПриватБанка. В основном это пенсионеры, которые находятся в высокой группе риска от коронавируса Covid-19.

Как сообщал портал "Комментарии", мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице не будут вводить комендантский час.

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