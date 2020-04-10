Теперь коммунальные услуги можно оплатить по телефону через ПриватБанк

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Государственный украинский ПриватБанк запустил новую функцию
оплаты коммунальных услуг через телефон, чтобы клиенты могли выполнять эту
операцию без выхода на улицу в условиях распространения пандемии коронавируса Covid-19 в Украине. Об этом
сообщили в пресс-службе ПриватБанка на официальном сайте.
Теперь оплатить коммунальные услуги через ПриватБанка можно
с помощью звонка на горячую линию по номеру 3700. В компании уверены, что такая
функция должна помочь клиентам пожилого и пенсионного возраста пережить
карантин и отказаться от походов в отделения банков.
В ПриватБанке рассказали, что сотрудники службы поддержки
будут рекомендовать клиентам оплатить коммунальные услуги по телефону и помогут
сделать это правильно. По словам пресс-службы, такая операция займет несколько
минут, ее можно провести с любой карты.
Каждый месяц более 1,5 миллиона человек оплачивают
коммунальные услуги в отделениях ПриватБанка. В основном это пенсионеры,
которые находятся в высокой группе риска от коронавируса Covid-19.
Как сообщал портал "Комментарии", мэр Киева Виталий Кличко
сообщил, что в столице не будут вводить комендантский час.
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