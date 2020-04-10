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Теперь коммунальные услуги можно оплатить по телефону через ПриватБанк

Новая функция оплаты коммуналки создана в основном для пожилых людей

сегодня, 19:40
Автор:

• Антон Корнилов

Теперь коммунальные услуги можно оплатить по телефону через ПриватБанк

Государственный украинский ПриватБанк запустил новую функцию оплаты коммунальных услуг через телефон, чтобы клиенты могли выполнять эту операцию без выхода на улицу в условиях распространения пандемии коронавируса Covid-19 в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе ПриватБанка на официальном сайте.

Теперь оплатить коммунальные услуги через ПриватБанка можно с помощью звонка на горячую линию по номеру 3700. В компании уверены, что такая функция должна помочь клиентам пожилого и пенсионного возраста пережить карантин и отказаться от походов в отделения банков.

В ПриватБанке рассказали, что сотрудники службы поддержки будут рекомендовать клиентам оплатить коммунальные услуги по телефону и помогут сделать это правильно. По словам пресс-службы, такая операция займет несколько минут, ее можно провести с любой карты.

Каждый месяц более 1,5 миллиона человек оплачивают коммунальные услуги в отделениях ПриватБанка. В основном это пенсионеры, которые находятся в высокой группе риска от коронавируса Covid-19.

Как сообщал портал "Комментарии", мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице не будут вводить комендантский час.


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Источник: https://privatbank.ua/news/2020/4/9/1179
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