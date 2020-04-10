В Киеве не будут вводить комендантский час

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице не будут
вводить комендантский час, потому что такое решение находится вне компетенций
местной власти. Об этом сообщили в издании Интерфакс-Украина со ссылкой на
слова мэра Киева Виталия Кличко в эфире телеканала Украина 24 в пятницу, 10
апреля.
"Киев не будет вводить комендантский час", — сказал Кличко.
При этом мэр столицы напомнил, что в Киеве на выходных 11-12
апреля планируют увеличить количество правоохранителей для патрулей улиц и
других общественных мест в условиях общенационального карантина из-за
распространения пандемии коронавируса Covid-19.
На момент публикации в Киеве коронавирусом Covid-19 заболели 348 человек, из
которых 6 человек умерли, а 12 выздоровели. Еще 140 человек заболели в Киевской
области. По всей Украине по состоянию на утро пятницы, 10 апреля, заболели 2204
человека, из которых 69 человек умерли, а 61 выздоровел.
Как сообщал портал "Комментарии", президент Украины Владимир
Зеленский выпустил видеообращение к народу, в котором рассказал о новых
самолетах из Китая и Южной Кореи, изменениях в государственном бюджете страны,
отношении к украинским учителям и пожарах по всей стране.
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