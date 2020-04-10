В Киеве не будут вводить комендантский час

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице не будут вводить комендантский час, потому что такое решение находится вне компетенций местной власти. Об этом сообщили в издании Интерфакс-Украина со ссылкой на слова мэра Киева Виталия Кличко в эфире телеканала Украина 24 в пятницу, 10 апреля.

"Киев не будет вводить комендантский час", — сказал Кличко.

При этом мэр столицы напомнил, что в Киеве на выходных 11-12 апреля планируют увеличить количество правоохранителей для патрулей улиц и других общественных мест в условиях общенационального карантина из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19.

На момент публикации в Киеве коронавирусом Covid-19 заболели 348 человек, из которых 6 человек умерли, а 12 выздоровели. Еще 140 человек заболели в Киевской области. По всей Украине по состоянию на утро пятницы, 10 апреля, заболели 2204 человека, из которых 69 человек умерли, а 61 выздоровел.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский выпустил видеообращение к народу, в котором рассказал о новых самолетах из Китая и Южной Кореи, изменениях в государственном бюджете страны, отношении к украинским учителям и пожарах по всей стране.

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