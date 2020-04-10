Видеообращение Зеленского: учителя — молодцы, поджигатели травы — безразличные, а также о самолетах из Китая и бюджете

Сегодня, 10 апреля, президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым обращением к народу. Он рассказал о новых самолетах из Китая и Южной Кореи, изменениях в государственный бюджет, о поджогах травы и отношении к украинским учителям.

По словам президента, Украина ожидает четыре самолета из Китая и Южной Кореи, которые должны доставить в нашу страну 100 тысяч ПЦР-тестов, 200 тысяч реагентов, 20 тысяч защитных очков, 10 миллионов масок, 10 аппаратов ИВЛ и 10 специальных боксов для транспортировки больных коронавирусом Covid-19.

Также Зеленский рассказал, что правительство внесло изменения в государственный бюджет, а фонд борьбы с коронавирусом составил 66 миллиардов гривень. Также пообещал финансовую помощь врачам и пенсионерам. Максимальная зарплата государственных чиновников не будет превышать 47 тысячи гривень.

Поджигателей травы президент назвал безразличными украинцами, из-за которых число пожаров выросло на 30%. Повысили штрафы до 6 тысяч гривень, а Зеленский предлагает ввести уголовную ответственность.

Также Владимир Александрович похвалил украинских учителей из всеукраинской онлайн-школы. Он раскритиковал злые комментарии в социальных сетях и высказал недовольство по поводу того, что в сети смеются над ошибками украинских учителей.

Как сообщал портал "Комментарии", ветеринары не рекомендуют выпускать кошек на улицу, чтобы они не заразились коронавирусом.

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