Видеообращение Зеленского: учителя — молодцы, поджигатели травы — безразличные, а также о самолетах из Китая и бюджете

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Сегодня, 10 апреля, президент Украины Владимир Зеленский
выступил с новым обращением к народу. Он рассказал о новых самолетах из Китая и
Южной Кореи, изменениях в государственный бюджет, о поджогах травы и отношении
к украинским учителям.
По словам президента, Украина ожидает четыре
самолета из Китая и Южной Кореи, которые должны доставить в нашу страну 100
тысяч ПЦР-тестов, 200 тысяч реагентов, 20 тысяч защитных очков, 10 миллионов
масок, 10 аппаратов ИВЛ и 10 специальных боксов для транспортировки больных
коронавирусом Covid-19.
Также Зеленский рассказал, что правительство внесло
изменения в государственный бюджет, а фонд борьбы с коронавирусом составил 66
миллиардов гривень. Также пообещал финансовую помощь врачам и пенсионерам.
Максимальная зарплата государственных чиновников не будет превышать 47 тысячи
гривень.
Поджигателей травы президент назвал безразличными
украинцами, из-за которых число пожаров выросло на 30%. Повысили штрафы до 6
тысяч гривень, а Зеленский предлагает ввести уголовную ответственность.
Также Владимир Александрович похвалил украинских учителей из
всеукраинской онлайн-школы. Он раскритиковал злые комментарии в социальных
сетях и высказал недовольство по поводу того, что в сети смеются над ошибками
украинских учителей.
Как сообщал портал "Комментарии", ветеринары не рекомендуют выпускать кошек на улицу, чтобы они не заразились коронавирусом.
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