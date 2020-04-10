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Ветеринары рекомендуют не выпускать кошек на улицу, чтобы они не заразились коронавирусом

Возможность передачи коронавируса от животных к человеку не подтверждена

сегодня, 18:46
Автор:

• Антон Корнилов

Ветеринары рекомендуют не выпускать кошек на улицу, чтобы они не заразились коронавирусом

Британские ветеринары рекомендуют владельцам домашних котов и кошек не выпускать своих домашних животных на улицу, чтобы там они не смогли заразиться коронавирусом Covid-19. Об этом сообщили в издании BBC со ссылкой на Британскую ветеринарную ассоциацию.

И хотя возможность передачи коронавируса Covid-19 от животных к человеку пока что не подтверждена, домашние животные могут сами заболеть коронавирусом, болезненно переносить его и передавать другим животным.

Также в Британской ветеринарной ассоциации рассказали, что мех кота или кошки можно считать поверхностью, которая переносит вирус в течение определенного времени. Таким образом, если владелец потрогает животное, на шерсть которого попал коронавирус, то может заразиться с той же вероятностью, что и от грязных рук.

Ветеринары призывают владельцев домашних животных как можно чаще мыть руки, особенно после контакта с животными, а лучше временно ограничить контакт с ними.

Как сообщал портал "Комментарии", система Face ID теперь умеет распознавать лицо владельца в медицинской маске.


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Источник: https://www.bbc.com/news/science-environment-52204534
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