Ветеринары рекомендуют не выпускать кошек на улицу, чтобы они не заразились коронавирусом

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Британские ветеринары рекомендуют владельцам домашних котов
и кошек не выпускать своих домашних животных на улицу, чтобы там они не смогли
заразиться коронавирусом Covid-19.
Об этом сообщили в издании BBC со ссылкой на Британскую ветеринарную ассоциацию.
И хотя возможность передачи коронавируса Covid-19 от животных к человеку пока что
не подтверждена, домашние животные могут сами заболеть коронавирусом,
болезненно переносить его и передавать другим животным.
Также в Британской ветеринарной ассоциации рассказали, что
мех кота или кошки можно считать поверхностью, которая переносит вирус в
течение определенного времени. Таким образом, если владелец потрогает животное,
на шерсть которого попал коронавирус, то может заразиться с той же
вероятностью, что и от грязных рук.
Ветеринары призывают владельцев домашних животных как можно
чаще мыть руки, особенно после контакта с животными, а лучше временно
ограничить контакт с ними.
Как сообщал портал "Комментарии", система Face ID теперь умеет
распознавать лицо владельца в медицинской маске.
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