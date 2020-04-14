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Гороскоп для всех знаков зодиака на 14 апреля: уединение пойдет на пользу

Тельцов одолеет лень, а к Девам вернется спокойствие.

сегодня, 07:15
Автор:

• Виолетта Комаровская

Гороскоп для всех знаков зодиака на 14 апреля: уединение пойдет на пользу

Совет дня для всех знаков зодиака: в уединении можно найти ответы на волнующие вас вопросы. 


Овен

Эмоции создадут в душе настоящую бурю. Унимать ее придется самостоятельно. Постарайтесь, чтобы она не захлестнула близких вам людей. 


Телец

В первой половине дня работоспособность будет максимальной, но уже к обеду вас может одолеть лень. Так что постарайтесь самые важные дела выполнить в первую очередь.


Близнецы

Сегодня предоставится случай хорошенько подзаработать. Не упустите возможность.


Рак

Ваше настроение в этот день будет полностью зависеть от настроения близких вам людей. Постарайтесь их ничем не огорчить.


Лев

Вас будут посещать отличные идеи, которые в будущем могут принести неплохой доход. Главное, ничего не упустить.


Дева

Тревожность, которая в последнее время периодически вас посещала, уйдет. Наслаждайтесь спокойствием и не ищите приключений. 


Весы

Будьте внимательны во всех вопросах, касающихся здоровья. Легкомыслие сейчас - не лучший выбор. 


Скорпион

Ответ на вопрос, который вас мучает, вы получите совершенно неожиданно. Это поставит точку в ваших внутренних терзаниях. 


Стрелец

Самое время поработать по хозяйству. Приведите в порядок дом и это поможет привести в порядок мысли. 


Козерог

Ваша рассеянность сегодня может стать поводом для шуток. Но никаких серьезных последствий это иметь не будет.


Водолей 

Спланируйте свои выходные уже сегодня. Вы максимально собраны и точно ничего не упустите. 


Рыбы

Отличный день, чтобы побыть наедине с собой. Задайте себе волнующие вас вопросы и постарайтесь честно на них ответить.


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