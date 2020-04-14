Синоптики рассказали, где в Украине сегодня выпадет снег

Сегодня погода в Украине испортится. Как сообщили в гидрометцентре, по всей территории страны ожидаются дожди, в некоторых регионах - со снегом. В столице же температура снизится до минимальных отметок: +4…+6 градусов тепла.

Так, Киев сегодня накроет снегом с дождем, как и Винницу, Ивано-Франковск, Житомир и Черновцы. В западных регионах столбики термометров покажут от 5-ти до 9-ти тепла. Однако есть области, где хоть и ожидаются осадки, но погода будет, как и прежде, теплой. +15…+17 градусов обещают в Харькове, Запорожье, Днепре, Одессе, Симферополе и Донецке. Максимум этого дня - до +18 градусов - будет в Николаеве и Херсоне.

Уже завтра погода начнет налаживаться: в Киеве на неделе потеплеет до 15 тепла. Впрочем, с пятницы синоптики вновь обещают дождь.

Ранее “Комментарии” писали о том, что останки тропического леса нашли ученые в Антарктиде. Пласт удалось обнаружить в девятистах километрах от Южного полюса на глубине 30 метров. Он относится к меловому периоду, и ранее достать подобный на поверхность никогда не удавалось, утверждают участники полярной экспедиции. Также мы сообщали о том, что во Всемирной метеорологической организации назвали последние пять лет самыми теплыми на Земле: жарче всего было на Аляске, в Австралии, в Восточной Европе, Южной Африке и на севере России.

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