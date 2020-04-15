Гороскоп для всех знаков зодиака на 15 апреля: не стоит перекладывать ответственность на других

Совет дня для всех знаков зодиака: сегодня каждый должен отвечать за свои поступки. Перекладывать ответственность на других - плохая идея, которая чревата последствиями.





Овен

Вам могут понадобиться знания и навыки, приобретенные ранее. Время пожинать плоды своих стараний.





Телец

Этот день будет полон приятных открытий. В частности, вы откроете в себе скрытые таланты и возможности.





Близнецы

Вас ожидает большой соблазн вместо работы провести время за бессмысленной болтовней. Но не стоит растрачивать свою энергию по пустякам.





Рак

Если хотите, чтобы работа была сделана быстро и хорошо, сделайте ее сами. Не стоит сегодня полагаться на посторонних.





Лев

Вас может одолеть тоска по близкому вам человеку. Этот тот самый повод для встречи, который вы искали.





Дева

Рабочее настроение покинет вас с самого утра. Не стоит искать отговорки и оправдания. Дайте себе немного передохнуть и снова беритесь за работу.





Весы

Вы ощутите на себе все тонкости искусства лжи. Будьте готовы, что вас захотят обмануть и не позволяйте этого.





Скорпион

Вам стоит выделить немного времени для небольшой прогулки. От вашей грусти и апатии не останется и следа.





Стрелец

Сегодня вывести вас из себя способна любая мелочь. Найдите причину подобного настроения и проблема будет решена.





Козерог

Весь день вас будет преследовать желание чем-то себя порадовать. Не отказывайте себе в удовольствии. Все потраченное на себя вернется сполна.





Водолей

Если давно хотели избавиться от какой-либо вредной привычки, самое время это сделать. Звезды поспособствуют успеху вашего начинания.





Рыбы

Весь день будет зависеть от того, как вы начнете свое утро. Постарайтесь провести его в хорошем настроении и с хорошей компанией.





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