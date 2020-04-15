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Эхо заморозков: синоптики рассказали, какой будет погода сегодня

Синоптики предостерегают: всю неделю в областях Украины попеременно ожидаются осадки в виде дождя

сегодня, 06:30
Автор:

• Елена Волкова

Эхо заморозков: синоптики рассказали, какой будет погода сегодня

Сегодня ночью в Украине были заморозки до -3 градусов. Днем, согласно информации гидрометцентра, отметки будут плюсовыми, однако не поднимутся выше +14-ти.

Так, максимум этого дня ожидается в Ужгороде, Одессе и Николаеве, где будет облачно. Тем временем во Львове, Ивано-Франковске, Черновцах, Тернополе, Сумах, Донецке, Луганске, Черкассах и других городах ожидается +8…+10 тепла. На градус ниже будет в Киеве, Чернигове, Житомире, Луцке, Ровно и Полтаве. Кроме того, в  некоторых областях на западе и востоке страны будет дождливо.

Уже завтра в Киеве потеплеет до +14-ти, однако синоптики предостерегают: всю неделю в областях попеременно ожидаются осадки в виде дождя.

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Ранее “Комментарии” писали о том, что останки тропического леса нашли ученые в Антарктиде. Пласт удалось обнаружить в девятистах километрах от Южного полюса на глубине 30 метров. Он относится к меловому периоду, и ранее достать подобный на поверхность никогда не удавалось, утверждают участники полярной экспедиции. Также мы сообщали о том, что во Всемирной метеорологической организации назвали последние пять лет самыми теплыми на Земле: жарче всего было на Аляске, в Австралии, в Восточной Европе, Южной Африке и на севере России.


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Источник: https://comments.ua/
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