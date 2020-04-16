Гороскоп для всех знаков зодиака на 16 апреля: удача улыбнется настойчивым

Совет дня для всех знаков зодиака: удача будет на стороне тех, кто готовый идти к ней, несмотря на трудности.





Овен

Не стоит быть слишком холодными со своими близкими. Сегодня это может обернуться конфликтом.





Телец

Сегодня дадут о себе знать ваши заслуги в прошлом. Они помогут выйти из затруднительной ситуации.





Близнецы

На вас может обрушиться волна критики. Проанализируйте услышанное, возможно вам действительно нужно что-то поменять.





Рак

Фортуна захочет проверить вас на прочность. Если выдержите все испытания, будете вознаграждены.





Лев

Вас ждет непростой разговор. Но не стоит от него уходить. Вам давно уже следует знать правду.





Дева

Сегодня стоит доверять своему разуму и отложить в сторону эмоции. Они могут подтолкнуть к неверному шагу.





Весы

Скверное настроение, которое будет преследовать вас с самого утра, лучше всего побороть где-то на природе наедине с собой.





Скорпион

Вы не сможете получить желаемое так скоро, как бы вам этого хотелось. Даже если кажется, что вы сделали все возможное, вам только кажется.





Стрелец

Вы хорошо поработали. Теперь можно так же хорошо отдохнуть. Даже если рабочий график достаточно плотный, выделите немного времени для себя вечером.





Козерог

Возможны разногласия в финансовых делах. Не стоит отказываться от своей точки зрения. Если уверены, что правы, докажите это.





Водолей

Сегодня стоит максимально сохранять свою энергию. В будущем она пригодится. Сегодня же вы рискуете растратить ее по пустякам.





Рыбы

День будет полон приятных открытий. Приготовьтесь удивляться.





Также читайте, какой будет погода в четверг, 16 апреля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!