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Прогноз погоды в Украине: синоптики обещают снегопад

Синоптики сделали прогноз, согласно которому сегодня в Украине потеплеет, но уже завтра погода испортится

сегодня, 07:00
Автор:

• Елена Волкова

Прогноз погоды в Украине: синоптики обещают снегопад

В Украину возвращается долгожданное тепло: сегодня в некоторых областях передают до +21. Однако, согласно информации Украинского гидрометцентра, потепление будет кратковременным, и вскоре вновь выпадет снег.

Максимальные отметки сегодня прогнозируют во Львове, +18…+20 будет в Луцке, Ровно, Ивано-Франковске, Черновцах, Ужгороде и других городах. В Киеве обещают до +18-ти, как и в Черкассах, Кропивницком, Одессе и Николаеве. До +14 градусов воздух прогреется в Харькове  и Донецке, в Луганске будет на градус ниже.

В ночь с пятницы на субботу в Киеве и регионах вновь выпадет снег, а температура в столице уже завтра упадет до 13 градусов тепла. В понедельник будет еще прохладнее: 10 градусов и дождь.

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Ранее “Комментарии” писали о том, что останки тропического леса нашли ученые в Антарктиде. Пласт удалось обнаружить в девятистах километрах от Южного полюса на глубине 30 метров. Он относится к меловому периоду, и ранее достать подобный на поверхность никогда не удавалось, утверждают участники полярной экспедиции. Также мы сообщали о том, что во Всемирной метеорологической организации назвали последние пять лет самыми теплыми на Земле: жарче всего было на Аляске, в Австралии, в Восточной Европе, Южной Африке и на севере России.


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Источник: https://comments.ua/
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