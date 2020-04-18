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Гороскоп для всех знаков зодиака на 18 апреля: время обрести спокойствие

Близнецам следует провести время с близкими, а Раки столкнуться с волной неудач

сегодня, 07:15
Автор:

• Виолетта Комаровская

Гороскоп для всех знаков зодиака на 18 апреля: время обрести спокойствие

Совет дня для всех знаков зодиака: спокойствие поможет осуществить все задуманное. 


Овен

Вы можете почувствовать усталость уже в первой половине дня. Найдите то, что сможет восстановить запас вашей энергии.


Телец

День пройдет в спокойствии и умиротворении. Если не будете суетиться, сделаете все, что запланировали заранее. 


Близнецы

Сегодня вам захочется провести время с семьей. И, пожалуй, сейчас это самое верное решение. 


Рак

В течении дня вас могут донимать мелкие неудачи. Если пройдете это испытание достойно, сможете избежать большой беды. 


Лев

Самое время подумать, все ли вы сделали правильно в прошлом. Возможно, за некоторые поступки еще не поздно извиниться. 


Дева

В вашем покровительстве сейчас нуждаются ваши близкие. Сделайте так, чтобы они чувствовали себя рядом с вами, как за каменной стеной.


Весы

Вам сегодня нужно просто держаться в стороне и не мешать. Пусть все происходит так, как происходит. 


Скорпион

Сегодня вас так и будет раздавать окружающим советы. Но прежде чем что-то говорить, подумайте, нуждается ли в этих советах ваш собеседник. 


Стрелец

Вдохновение и упорство помогут достичь результата даже лучшего, чем вы ожидали. Смело воплощайте задуманное в реальность. 


Козерог 

Вас попытаются направить на неверный путь. Постарайтесь не поддаваться манипуляциям. 


Водолей

Недавние конфликты сегодня неожиданно утихнут. Наслаждайтесь штилем и постарайтесь не поднимать бурю вновь. 


Рыбы

Постарайтесь правильно расставить приоритеты. От чего-то придется отказаться, чтобы получить нечто большее. 


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