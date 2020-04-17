Язык

Українська

Русский

Coinspot 17.04.2020

BTC/USD

7059.69

ETH/USD

170.05

LTC/USD

42.23

НБУ 17.04.2020

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

29.77

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг стиль и красота Ничего лишнего: как научиться минимализму в гардеробе
НОВОСТИ Все новости

Ничего лишнего: как научиться минимализму в гардеробе

Минимализм в одежде заставляет нашу фантазию работать активнее

сегодня, 17:25
Автор:

• Светлана Шкурупий

Ничего лишнего: как научиться минимализму в гардеробе

Уже давно минимализм в гардеробе называют негласным трендом. Он подходит людям, которые давно определились со своим стилем и четко ему следуют. В основу такого гардероба входит небольшое количество вещей, которые хочется носить каждый день. Какие же основные принципы минималистичного гардероба?

Для того, чтобы создавать интересные и стильные образы не обязательно быть обладательницей шикарного гардероба, подчеркивать свой стиль и быть модной можно с помощью и нескольких вещей. Главное, чтобы они были удобными и идеально сочетались друг с другом. При создании минималистичного гардероба стоит ориентироваться на такие принципы:

- уделяйте внимание форме и силуэту одежды;

- откажитесь от дешевой бижутерии;

- приобретайте вещи-трансформеры;

- учитесь комбинировать вещи;

- не покупайте все самое дешевое;

Минимализм в гардеробе - это когда все решает качество, а не количество вещей.

cxSjuqbOzNfRha09hOkNmaI6A.jpg


Ваша фантазия будет работать активнее, если у вас в шкафу будет 15-20 вещей. Вы будете экспериментировать, искать новые и необычные сочетания в одежде. Приобретите себе вещи базовых цветов (черный, белый, красный, бежевый), которые хорошо сочетаются между собой. Они станут вашей базой, на основе которой вы будете создавать стильные образы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как правильно разобрать гардероб и не сойти с ума.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://lavanafashion.com/blog/trends/features-minimalist-wardrobe/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...