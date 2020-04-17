Ничего лишнего: как научиться минимализму в гардеробе

Уже давно минимализм в гардеробе называют негласным трендом. Он подходит людям, которые давно определились со своим стилем и четко ему следуют. В основу такого гардероба входит небольшое количество вещей, которые хочется носить каждый день. Какие же основные принципы минималистичного гардероба?

Для того, чтобы создавать интересные и стильные образы не обязательно быть обладательницей шикарного гардероба, подчеркивать свой стиль и быть модной можно с помощью и нескольких вещей. Главное, чтобы они были удобными и идеально сочетались друг с другом. При создании минималистичного гардероба стоит ориентироваться на такие принципы:

- уделяйте внимание форме и силуэту одежды;

- откажитесь от дешевой бижутерии;

- приобретайте вещи-трансформеры;

- учитесь комбинировать вещи;

- не покупайте все самое дешевое;

Минимализм в гардеробе - это когда все решает качество, а не количество вещей.









Ваша фантазия будет работать активнее, если у вас в шкафу будет 15-20 вещей. Вы будете экспериментировать, искать новые и необычные сочетания в одежде. Приобретите себе вещи базовых цветов (черный, белый, красный, бежевый), которые хорошо сочетаются между собой. Они станут вашей базой, на основе которой вы будете создавать стильные образы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как правильно разобрать гардероб и не сойти с ума.

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