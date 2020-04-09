Как правильно разобрать гардероб и не сойти с ума

У девушек бывают моменты, когда все, что у них есть в гардеробе, им охота "перелопатить" и оставить самый минимум. Периодически стоит обновлять свой гардероб и наводить там порядок, чтобы лишние вещи зря не занимали пространство. Но как сделать это правильно? По какому принципу стоит делать ревизию?

Итак, чаще всего рука тянется навести порядок в шкафу в таких случаях:

- переходный период: зима закончилась и надо убрать с поля зрения теплые наряды;

- надоело одно и то же: когда в течение месяца вы носите максимум 2 комплекта и к другим вещам вас вообще не тянет;

- вы давно не покупали ничего нового: в вашем шкафу преобладают вещи 2-3-летней давности, они поизносились и уже не выглядят нарядно.

Если вы решили устроить гардеробу настоящий детокс, тогда достаньте всю одежду из шкафа, не оставляя на вешалках ничего. Теперь распределите одежду по категориям: брюки, юбки/платья, майки/футболки, блузы/рубашки, свитера/жакеты, аксессуары (шарфы, платки, сумки).

После этого вспомните, по какой причине вы решились на ревизию, и действуйте. Если задача — отобрать зимнее и убрать его подальше, так и сделайте. Если по ходу вы найдете наряды, неподходящие вам по размеру, цвету, стилю — смело отказывайтесь от них: отдавайте, выбрасывайте, продавайте — ну или ушивайте. Проделайте такой отбор со всеми категориями своих вещей.

Далее нужно все грамотно разложить в гардеробе, но не по цвету, а по категориям: отдельно топы, отдельно платья, брюки, обувь, сумки. Уже внутри каждой категории можете развесить одежду по цветам — так быстрее сориентируетесь при случае.

Что же делать с вещами, которые оказались лишними? Отдайте родственникам, друзьям или продайте через торговые онлайн-площадки или на барахолках.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие вещи стоит выбросить из своего гардероба.

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