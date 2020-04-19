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Гороскоп для всех знаков зодиака на 19 апреля: стоит избегать шумных компаний

Ракам лучше соблюдать правила, а Козерогам не следует спешить

сегодня, 07:15
Автор:

• Виолетта Комаровская

Гороскоп для всех знаков зодиака на 19 апреля: стоит избегать шумных компаний

Совет дня для всех знаков зодиака: шумных компаний лучше избегать, чтобы не растратить энергию. 


Овен 

Чей-то поступок может вас неприятно удивить. Но как только вы узнаете причину такого поведения, все встанет на свои места. 


Телец

Провести день в одиночестве - не такая уж и плохая идея. Но если вам предложат что-то поинтересней - не отказывайтесь. 


Близнецы

Сегодня у вас появится время, чтобы перевести дух и спланировать свое ближайшее будущее. 


Рак

Вам лучше сейчас соблюдать правила. Любая попытка их нарушить не останется незамеченной.


Лев

Вам сейчас, как никогда, нужен совет близкого вам человека. И вы сами понимаете, кто может вам помочь. 


Дева 

День будет полон наслаждения. Приносить удовольствие будет все: от еды - до общения с близкими вам людьми. 


Весы

В этот день появится шанс сделать семейные узы еще более крепкими. Не упустите его. 


Скорпион 

Сегодня вам будут постоянно пытаться ставить палки в колеса. Не позволяйте кому-то разрушить ваши планы. 


Стрелец

В этот день важно вспомнить о людях, которые находятся далеко от вас. Они нуждаются в вашей заботе и поддержке. 


Козерог

Главное - не торопиться. Любая спешка закончится неудачей. 


Водолей

Вы ощутите острую потребность в живом общении. Но шумные компании не пойдут вам на пользу. Лучше проведите этот день за разговором по душам с близким другом. 


Рыбы

Не отвлекайтесь на второстепенное. Мелочи будут мешать вам увидеть самое важное. 


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