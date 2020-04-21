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Гороскоп для всех знаков зодиака на 21 апреля: молчание - золото

Раки настроены развязать конфликт, а Весам следует ждать хороших новостей

сегодня, 07:15
Автор:

• Виолетта Комаровская

Гороскоп для всех знаков зодиака на 21 апреля: молчание - золото

Совет дня для всех знаков зодиака: молчание и умение вовремя остановиться позволит избежать неловкой ситуации. 


Овен 

Сегодня вы сможете открыть в себе новые грани. Именно поэтому не стоит ограничивать полет фантазии. 


Телец

День будет наполнен приятными хлопотами. Как результат, вечером вы почувствуете усталось. Обязательно найдите время, чтобы перевести дух. 


Близнецы

Лучше сегодня не говорить слишком много. Есть риск проболтаться и рассказать посторонним чей-то секрет.


Рак

Желание развязать конфликт может преследовать вас весь день. Не поддавайтесь этому чувству. 


Лев

Не стоит слепо доверять даже близким людям. Возможно, от вас хотят скрыть какую-то важную информацию. 


Дева

Будьте настойчивы. Если не остановитесь на половине пути, достигните успеха. 


Весы

Утром вас будет ожидать приятная новость. Она будет касаться близкого вам человека. 


Скорпион 

Не ищите скрытых смыслов во всем происходящем. Пока будете искать причину, пропустите что-то действительно важное. 


Стрелец

Научитесь ждать. Если сегодня попробуете форсировать события, все усилия могут сойти на нет. 


Козерог 

Ваши неосторожно брошенные слова могут кого-то сильно задеть. Лучше сразу же извиниться. Конфликта удастся избежать. 


Водолей

Ваши желания могут побудить вас к необдуманным поступкам. Не следуйте слепо эмоциям. 


Рыбы

Вас мало будет беспокоить то, что происходит вокруг вас. Сейчас это к лучшему. Удастся избежать эмоциональных потрясений. 


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