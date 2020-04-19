В чем секрет взаимной симпатии: пять главных факторов привлекательности

Почему мы нравимся друг другу? Что такого происходит с нами, что мы наполняемся определенными чувствами, которые можна назвать привязаностью, симпатией и в конце концов любовью? Эти процессы зачастую от нас даже не зависят, поэтому угадать их главную причину крайне сложно. Но тем не менее, ученые выделили пять факторов, которые могут обусловливать появление симпатии.

Разборчивость

Как правило, пол не играет роли при определении разборчивости - по крайней мере, так утверждает исследование Северо-Западного университета США. Более низкую планку партнера устанавливает тот, кто проявляет инициативу при знакомстве, а не тот, с кем знакомятся.

Жесты Невербальные сигналы (поправление прически, приглашающие знаки глазами и легкая улыбка) прекрасного пола дают мужчинам понять, что дама готова к общению. При этом внешность абсолютно неважна - работает неосознанное притяжение.

Красный цвет



В глазах мужчин красная одежда повышает привлекательность женщины, а психика это и вовсе расценивает как приглашение к занятию ярким сексом. Для девушек же красные элементы одежды у мужчин воспринимаются как признак статусности, что тоже повышает их популярность.

Тональность голоса

Независимо от естественного тона голоса, в момент флирта дамы разговаривают на тон-полтона выше, что, как оказалось, мужчин привлекает. Это доказали ученые из Университета Макмастера (Канада), обнаружив, что во время овуляции голос девушек становится звонче. Такой себе сигнал тела о готовности к зачатию, а значит - привлекательности для противоположного пола.

Упитанность Подсознание - штука непредсказуемая. Исследование Мартина Тови и Вирен Свами из США показывает, что мужчин привлекают полноватые девушки (и даже с избыточным весом), если в момент знакомства представитель сильного пола голоден, перенес стресс или тяжелую физическую нагрузку. Упитанное женское тело в такой ситуации дает мужской психике уверенность и ощущение безопасности. Разумеется, это далеко не полный список. Но и эти пять факторов дают ответ на вопрос, откуда рождается взаимная симпатия. Также издание "Комментарии" расскажет, как сохранить отношения, если они на грани распада

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