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Как сохранить отношения, если они на грани распада

Даже если дела совсем плохи, никогда не поздно попытаться сохранить распадающиеся отношения

сегодня, 14:51
Автор:

• Зинченко Павел

Как сохранить отношения, если они на грани распада

Отношения часто заходят в глухой угол и кажется, что уже ничего нельзя исправить. Партнеры будто не слышат друг друга и полностью сосредоточены на своих обидах. Но если ты действительно настроен попытаться все исправить и дать вашей любви вторую жизнь, мы дадим тебе несколько советов, которые помогут направить ситуацию в русло если не примирения, хто хотя бы взаимопонимания.

Не отгораживайся

В ситуации неопределенности возникает желание защититься и закрыться от любых неприятных ситуаций. Но сдерживая свои эмоции, проблему не решишь, а скрытие чувств приведет к нервным срывам или депрессии. Когда партнер позволяет себе обидные высказывания, не стоит закрываться в себе, а просто спокойно выразить все, что чувствуешь. Это, конечно, мало что изменит, но тебе самому станет легче. 

Не критикуй и не оскорбляй

Невозможность достучаться до партнера и повлиять на его решение вызывает желание высказаться резко и безапелляционно, продлить спор и удержать внимание. Однако это лишь усугубит ситуацию и никак не улучшит ее. Это касается и взаимных оскорблений. Если чувствуешь, что вот-вот взорвешься, сделай глубокий вдох и подумай, стоит ли это говорить. 

Не вини партнера во всех грехах

Конечно, хочется, чтобы близкий человек сразу понял все свои проколы и признал вину. Но не нужно обвинять его во всех неудачах ваших отношений. Вместо этого - задавай вопросы и научись слушать. Говори лишь тогда, когда хочешь выразить свой взгляд на ситуацию. Расскажи о своих чувствах и спроси, что испытывает вторая сторона. Это поможет сблизиться и сосредоточиться на том, что можно исправить. 

Надеемся, эти простые советы помогут тебе и твоей второй половинке пережить невзгоды и сохранить нежные чувства друг к другу. Также издание "Комментарии" расскажет о пяти профессиях, которые сотрут в прах любые отношения.


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Источник: https://mport.ua/devuski/otnoseniya/1688747-nikogo-ne-vini-kak-sokhranit-otnosheniya-na-grani-raspada
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