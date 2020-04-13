Как сохранить отношения, если они на грани распада

Отношения часто заходят в глухой угол и кажется, что уже ничего нельзя исправить. Партнеры будто не слышат друг друга и полностью сосредоточены на своих обидах. Но если ты действительно настроен попытаться все исправить и дать вашей любви вторую жизнь, мы дадим тебе несколько советов, которые помогут направить ситуацию в русло если не примирения, хто хотя бы взаимопонимания.

Не отгораживайся

В ситуации неопределенности возникает желание защититься и закрыться от любых неприятных ситуаций. Но сдерживая свои эмоции, проблему не решишь, а скрытие чувств приведет к нервным срывам или депрессии. Когда партнер позволяет себе обидные высказывания, не стоит закрываться в себе, а просто спокойно выразить все, что чувствуешь. Это, конечно, мало что изменит, но тебе самому станет легче.

Не критикуй и не оскорбляй

Невозможность достучаться до партнера и повлиять на его решение вызывает желание высказаться резко и безапелляционно, продлить спор и удержать внимание. Однако это лишь усугубит ситуацию и никак не улучшит ее. Это касается и взаимных оскорблений. Если чувствуешь, что вот-вот взорвешься, сделай глубокий вдох и подумай, стоит ли это говорить.

Не вини партнера во всех грехах

Конечно, хочется, чтобы близкий человек сразу понял все свои проколы и признал вину. Но не нужно обвинять его во всех неудачах ваших отношений. Вместо этого - задавай вопросы и научись слушать. Говори лишь тогда, когда хочешь выразить свой взгляд на ситуацию. Расскажи о своих чувствах и спроси, что испытывает вторая сторона. Это поможет сблизиться и сосредоточиться на том, что можно исправить.

Надеемся, эти простые советы помогут тебе и твоей второй половинке пережить невзгоды и сохранить нежные чувства друг к другу. Также издание "Комментарии" расскажет о пяти профессиях, которые сотрут в прах любые отношения.

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