Пять профессий, которые сотрут в прах любые отношения

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Работа часто может стать на пути успешных отношений. Разумеется, любовь может преодолеть все препятствия, но бывают моменты, когда мужчина стоит перед выбором - остаться со своей возлюбленной или з головой окунуться в работу, которая так ее расстраивает. Сегодня мы поговорим о пяти профессиях, которые никак не могут стоять плечом к плечу с хорошими отношениями.
Наемный убийца
Некоторые девушки находят киллеров сексуальными, а запекшаяся кровь на ботинках только добавляет экстрима. Но все дело в уровне профессионализма. Если ты ходишь по ночам в прикиде Леона-киллера, хмуро поглядывая не луну, возможно ты не столько киллер, сколько просто идиот.
Стриптизер
Может, тебя и возбуждает иметь жену-стриптизершу, но девушки из другого теста. "Мой муж – стриптизер", - звучит для нее просто отвратительно. Кроме обычной ревности, ей будет неловко находиться среди подруг, чьи мужья скачут по зеленым лужайкам с детьми на шее, пока об тебя трутся обезумевшие от возбуждения самки.
Католический священник
По многим и многим причинам ты даже не переспишь с женщиной – не говоря уже о совместной жизни. Теперь ты женат на высших силах, приятель. Извини, но с монашками тоже нельзя.
Президент фан-клуба
Если ты носишь громкий титул "официальный глава фан-клуба (вставить название)", то заведомо проиграл. На ум приходят толстые очки, угри, скобы во рту и косноязычие. Это ли мечта каждой женщины? Нет. И позволь не объяснять, почему.
Производитель чертежных кнопок
С такой профессией ты и сам не захочешь провести остаток жизни с самим собой. Нет ничего более унылого, чем это.
Если хочешь иметь серьезные отношения, то с этими пятью профессиями прийдется завязать. Также издание "Комментарии" расскажет о пяти женских ошибках, которые могут разрушить даже самые крепкие отношения.
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