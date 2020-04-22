Гороскоп для всех знаков зодиака на 22 апреля: думайте о последствиях

Совет дня для всех знаков зодиака: каждое решение будет иметь последствия в будущем.









Овен

Контролируйте свое желание пофлиртовать. Сегодня это может поставить вас в неловкое положение.





Телец

Это будет очень счастливый день. Вы будете купаться во внимании, а многие из ваших желаний воплотятся в реальность.





Близнецы

Вас могут одолеть сомнения. Слушайте свой внутренний голос. Он подскажет верное решение.





Рак

Все недоразумения решить под силу только вам. Не бойтесь сделать первый шаг.





Лев

Сегодня вам стоит не принимать, а отдавать. Выполните то, что давно обещали.





Дева

Сегодня вам может показаться, что все отвернулись от вас. На самом деле, самые верные союзники уже помогают вам не словом, а делом.





Весы

Принимая решения, будьте максимально внимательны. Каждый ваш выбор будет иметь последствия в будущем.





Скорпион

Не стройте домыслов. Если считаете, что вам что-то недоговаривают, лучше спросите обо всем прямо.





Стрелец

Посвятите этот день семейным делам. Приготовьте ужин и просто поговорите с близкими по душам.

Козерог

Кто-то из ваших друзей может преподнести неприятный сюрприз. Попытайтесь понять и простить этот поступок. Вряд ли кто-то желает вам зла.





Водолей

В этот день нужно работать с полной самоотдачей. Впоследствии это отразится на вашем материальном положении.





Рыбы

Сегодня вы окажетесь на высоте, но ваше положение будет довольно зыбким. Каждый свой шаг рассчитывайте наперед и не делайте резких движений.





Также читайте, какой будет погода в среду, 22 апреля.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!