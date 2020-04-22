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Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине сегодня

Согласно прогнозу погоды Украинского гидрометцентра, в пятницу страну накроют дожди, которые продлятся, как минимум, все выходные

сегодня, 07:00
Автор:

• Елена Волкова

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине сегодня

Сегодня в Украине столбики термометров покажут от +10-ти до +17 градусов тепла. Об этом информирует гидрометцентр страны.


Так, согласно данным метеорологов, прохладнее всего будет на востоке: в Луганске прогнозируют +10…+12 градусов. Чуть теплее ожидается в Киеве, Харькове, Черновцах, Ивано-Франковске и Донецке, где столбики термометров покажут до +13-ти. На  градус выше термометры покажут в Одессе, Симферополе, Полтаве, Сумах, Днепре, Черкассах, Кропивницком, Львове, Тернополе и других городах. А вот теплее всего в этот день будет в Ужгороде, где воздух прогреется до +17 градусов.


Уже завтра в Киеве потеплеет до +15…+17 градусов, и такие отметки продержаться несколько дней. В пятницу страну накроют дожди, которые продлятся, как минимум, все выходные.  


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 Ранее “Комментарии” писали о том, что останки тропического леса нашли ученые в Антарктиде. Пласт удалось обнаружить в девятистах километрах от Южного полюса на глубине 30 метров. Он относится к меловому периоду, и ранее достать подобный на поверхность никогда не удавалось, утверждают участники полярной экспедиции. Также мы сообщали о том, что во Всемирной метеорологической организации назвали последние пять лет самыми теплыми на Земле: жарче всего было на Аляске, в Австралии, в Восточной Европе, Южной Африке и на севере России.


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Источник: https://comments.ua/
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