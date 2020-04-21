Как быстро восстановить энергию после неудачного дня

Бывают дни, когда все падает с рук и идет наперекосяк. А негативная энергия накапливается и потом влияет на наше настроение и самочувствие. Чтобы избежать этого, следует правильно справляться со всеми трудностями и восстанавливать силы. Как это сделать?

Примите свои эмоции

Порой люди бессильны над ситуацией, но эмоции, которые они испытывают, продолжают двигаться дальше и тогда прекрасным решением будет просто осмыслить и принять ситуацию. Глубоко вздохните и осмыслите свои эмоции, а потом примите их, и вы постепенно ощутите окрыляющее чувство свободы.

Защитите себя

Иногда человек бывает настолько беззащитен перед чужой негативной энергией, что впитывает ее, словно губка. Разработайте для себя защиту от негатива, например, представьте, что вы окружены белым светом, сквозь который не может пробиться негативная энергия.

Очиститесь

Существует своеобразный ритуал, который поможет вам очистить свою энергию. Представьте, что ваши руки - это метла, которой вы сметаете с себя всю негативную энергию. Закончив очищение пространства вокруг себя три раза хлопните в ладоши и "плохая" энергия исчезнет.

Перенаправьте энергию

Если вам не удастся отвлечься от последствий плохого дня и негативных эмоций, вы рискуете надолго застрять в круговороте негативной энергии. Переключиться и перенаправить свою энергию в другое русло поможет вечерняя тренировка, долгая прогулка на свежем воздухе или дыхательная гимнастика, которая поможет справиться со своими эмоциями и настроиться на позитив.

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