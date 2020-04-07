Язык

Українська

Русский

Coinspot 07.04.2020

BTC/USD

7329.92

ETH/USD

171.91

LTC/USD

46.35

НБУ 07.04.2020

USD/UAH

27.25

EUR/UAH

29.70

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг психология Психологи назвали основную причину женской депрессии
НОВОСТИ Все новости

Психологи назвали основную причину женской депрессии

Женщины страдают от депрессии намного чаще, чем мужчины

сегодня, 16:05 587
Автор:

• Светлана Шкурупий

Психологи назвали основную причину женской депрессии

Американские ученые выяснили, что депрессивное состояние у женщин, в большинстве случаев, возникает из-за отсутствия полноценного сна.

Специалисты провели эксперимент, сравнив влияние ночного отдыха на мужской и женский мозг. Результаты исследования показали, что представительницам прекрасного пола необходимо отдыхать дольше, потому что они ориентированы на многозадачность, и, следовательно, им нужно больше времени для восстановления сил и энергии.

Эксперты подчеркнули, что постоянная нехватка сна будет отражаться на эмоциональном состоянии женщины, в следствии чего у нее появится депрессия. Также отсутствие качественного отдыха ночью сделает женщину более раздражительной, нервной, у нее могут появиться проблемы с сердечно-сосудистой системой и психические расстройства.

Напомним, что ученые провели эксперимент и определили одно слово, которое помогает быстро и эффективно справиться с депрессией.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Йельский университет разработал онлайн-курс для борьбы с депрессией. Он будет помогать людям, которым трудно находиться в постоянной самоизоляции из-за распространения коронавируса.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://kolobok.ua/mamina-shpargalka/krasota-a-takzhe-style/808380-psihologi-nazvali-osnovnuyu-prichinu-zhenskoy-depressii
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...