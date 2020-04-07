Психологи назвали основную причину женской депрессии

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Американские
ученые выяснили, что депрессивное состояние у женщин, в большинстве случаев, возникает
из-за отсутствия полноценного сна.
Специалисты
провели эксперимент, сравнив влияние ночного отдыха на мужской и женский мозг. Результаты
исследования показали, что представительницам прекрасного пола необходимо
отдыхать дольше, потому что они ориентированы на многозадачность, и, следовательно,
им нужно больше времени для восстановления сил и энергии.
Эксперты подчеркнули, что постоянная нехватка сна будет отражаться на эмоциональном состоянии женщины, в следствии чего у нее появится депрессия. Также отсутствие качественного отдыха ночью сделает женщину более раздражительной, нервной, у нее могут появиться проблемы с сердечно-сосудистой системой и психические расстройства.
Напомним, что ученые провели эксперимент и определили одно слово, которое помогает быстро и эффективно справиться с депрессией.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Йельский университет разработал онлайн-курс для борьбы с депрессией. Он будет помогать людям, которым трудно находиться в постоянной самоизоляции из-за распространения коронавируса.
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