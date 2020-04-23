Гороскоп для всех знаков зодиака на 23 апреля: искренность превыше всего

Совет дня для всех знаков зодиака: искренность поможет достичь большего.





Овен

Вас может посетить внезапное чувство влюбленности. Но будьте осторожны, первое впечатление нередко бывает ошибочным.





Телец

Прислушайтесь повнимательнее к своим желаниям. Вам стоит себя побаловать. Это наполнит энергией для будущих свершений.





Близнецы

Сегодня память может вас подвести. Так что лучше с самого утра составить подробный план на день и внести туда все дела, которые необходимо сделать.





Рак

Будьте настоящими. Любая фальшь будет тут же раскрыта и это оставит о вас неприятное впечатление.





Лев

Ваш успех сегодня зависит от вашей смелости. Чем больше вы попросите, тем больше вам дадут.





Дева

Не стоит путать обычную вежливость с глубокой симпатией. В будущем это может привести к разочарованию.





Весы

Вам стоит провести первую половину дня, как можно более продуктивно. Так что встаньте пораньше и достигнете большего.





Скорпион

Искренность и честность поможет достичь успеха. Помните, что идеальных людей не существует. Не корите себя за свои недостатки.





Стрелец

Вам сегодня не стоит ни о чем беспокоиться. Отдыхайте и наслаждайтесь моментом. Все идет по плану.





Козерог

Сегодня придется распыляться по мелочам. На вас свалится целый ворох мелких бытовых проблем.





Водолей

Если есть дела, которые никак не удавалось закончить, то пришло время поставить в них точку. Сегодня на это хватит и времени, и сил.





Рыбы

Не стоит все контролировать до мелочей. На результат это не повлияет, а выжать из вас все соки может.





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