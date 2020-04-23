Погода в Украине: синоптики предупреждают о затяжных ливнях

Сегодня в некоторых областях ожидается потепление. Как обещают в Украинском гидрометцентре, 23 апреля воздух прогреется до 18 градусов тепла.

Так, максимальные отметки в этот день ожидаются во Львове, Ужгороде и Луцке. На градус меньше столбики термометров покажут в Ровно, Тернополе, Черкассах, Кропивницком и Николаеве. В Киеве, как и в большинстве городов Украины, сегодня ожидается +14…+16 тепла. А вот минимальные отметки в +13…+15 градусов будут на востоке страны, в Чернигове, Ивано-Франковске, Черновцах и Полтаве.

Сегодня в большинстве регионов, за исключением Сумской и Черниговской областей, будет сухо и солнечно. Но уже завтра под куполом циклона окажется северная и восточная части Украины. А в выходные ливень накроет всю страну.

Ранее “Комментарии” писали о том, что останки тропического леса нашли ученые в Антарктиде. Пласт удалось обнаружить в девятистах километрах от Южного полюса на глубине 30 метров. Он относится к меловому периоду, и ранее достать подобный на поверхность никогда не удавалось, утверждают участники полярной экспедиции. Также мы сообщали о том, что во Всемирной метеорологической организации назвали последние пять лет самыми теплыми на Земле: жарче всего было на Аляске, в Австралии, в Восточной Европе, Южной Африке и на севере России.

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