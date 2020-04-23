Дадим бой прокрастинации: несколько полезных советов

Сидеть целыми днями дома гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Одна из главных проблем - постоянная борьба с прократинацией, которая не дает взять себя в руки и зделать что-то полезное. Но это вовсе не значит, что надо отчаиваться. Ведь известно, что слаще та победа, которая тяжело дается. Поэтому бери себя в руки и начинай созидать.

А мы подскажем тебе, как достичь первых успехов в борьбе с прокрастинацией.

Не бойся неудачной попытки

Как перестать прокрастинировать — победи свой страх ошибиться. Зачастую ты достигаешь желаемого только путем проб и ошибок. Совершенствуя попытки с каждым разом, ты тем самым делаешь возможным решение проблемы. Провал вынуждает искать другие пути, быть креативнее и найти лучшее решение.

Подумай о мотивации

Необходимо четко понимать, чего желаешь достичь. Одной идеи недостаточно, если хочешь написать доклад или создать веб-страницу. Ты можешь записать эти цели в ежедневник или повесить стикеры на рабочем месте. Важно, чтобы идеи не остались на уровне фантазий.

Будь реалистом

Маловероятно, что если ты ни слова не понимаешь по-английски, то за пару недель начнешь свободно разговаривать на нем. Также вряд ли ты хорошо сформируешь бухгалтерский отчет, если не понимаешь требований к нему. Ставить реальные цели так же важно, как и желать их выполнения. Кроме того, нужно уметь делегировать какие-то задачи другим людям в случае необходимости.

Записывай приоритеты

Как не откладывать дела на последний момент? Если одновременно будешь думать о том, что нужно купить домашнему животному, установить стиральную машину, написать за ночь 20 страниц текста, купить жвачку и так далее, то скорее всего растеряешься и будешь не в состоянии понять, с чего нужно начать. Поэтому надо распределить задачи по степени их важности и сосредоточиться на приоритетных. Это облегчит достижение поставленных целей.

Уверены, что тебе удасться преодолеть деструктивное настроение и ты выйдешь из карантина с новым завершенным пректом. Также издание "Комментарии" расскажет, почему мужчины так нуждаются в дозе адреналина.

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