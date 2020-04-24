Гороскоп для всех знаков зодиака на 24 апреля: трудности пойдут на пользу

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Совет дня для всех знаков зодиака: придется иметь дело с трудностями, но они помогут усвоить важный урок.
Овен
Вы сможете преодолеть любую преграду на своем пути. Но придется приложить усилия и чем-то пожертвовать.
Телец
После шумного и веселого настроения вчера, сегодня вам понадобится немного тишины. Не отказывайте себе в этом.
Близнецы
Возьмите от этого дня максимум. Сегодня звезды благосклонны к вам, как никогда.
Рак
В ваших руках будет сконцентрирована огромная разрушительная сила. Сумейте вовремя остановиться, чтобы не жалеть о сделанном.
Лев
Сделали шаг, сделайте еще два. Только ваша инициативность и настойчивость гарантирует желаемый результат.
Дева
Сегодня день для усвоения жизненных уроков. Будет непросто, но это сейчас необходимо.
Весы
Относитесь к любой ситуации по-философски. Если что-то пошло не так, значит так и должно быть. Все - к лучшему.
Скорпион
Вас ждет успех на любовном фронте. У одиноких Скорпионов есть шанс избавиться от статуса “в активном поиске”.
Стрелец
Если что-то или кто-то будет вас явно раздражать, постарайтесь решить все без конфликтов. Говорите спокойно, и вас услышат.
Козерог
Настроение может не радовать. Но стоит помнить, что пессимизм в сложившейся ситуации только усугубит ваше положение.
Водолей
Не суйте нос не в свои дела. Сегодня это чревато последствиями.
Рыбы
Не откладывайте домашние дела на потом. Если не разберетесь с ними сейчас, потом это будет сделать еще сложнее.
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