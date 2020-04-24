Погода в Украине: синоптики предупреждают о грозовых дождях

Сегодня погода в Украине будет радовать солнцем и по-настоящему весенними отметками. Как сообщили в гидрометцентре, столбики термометров 24 апреля будут колебаться от 15-ти до 21-го градуса тепла.

Так, максимальная температура - +19…+21 градус - ожидается в Ужгороде. Тем временем в Киеве, Львове, Луцке, Ровно, Ивано-Франковске, Житомире, Виннице, Николаеве, Днепре и других городах ожидается +17…+19 тепла. На градус ниже будет в Чернигове, Тернополе, Харькове, Херсоне, Кропивницком и Донецке. А прохладнее всего в этот день будет в Луганске, где воздух прогреется до 17 градусов тепла.

Уже завтра погода в Украине испортится: согласно прогнозу синоптиков, практически по всей территории ожидается дождь с грозой.

Ранее “Комментарии” писали о том, что останки тропического леса нашли ученые в Антарктиде. Пласт удалось обнаружить в девятистах километрах от Южного полюса на глубине 30 метров. Он относится к меловому периоду, и ранее достать подобный на поверхность никогда не удавалось, утверждают участники полярной экспедиции. Также мы сообщали о том, что во Всемирной метеорологической организации назвали последние пять лет самыми теплыми на Земле: жарче всего было на Аляске, в Австралии, в Восточной Европе, Южной Африке и на севере России.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!